Avec cette remorque Brewmaster, vous apprendrez à faire votre propre bière

Pouvez-vous apprendre à créer votre propre bière? Eh bien, méfiez-vous de cette bande-annonce de Brewmaster, un simulateur de distillerie.

Ceux qui consomment régulièrement de la bière auront remarqué à quel point ces dernières années il y a eu un boom dans la fabrication de bières artisanales. Un phénomène dont les jeux vidéo ne veulent pas échapper. Présentation du Remorque Brewmaster, nous avons un simulateur relaxant dans lequel les joueurs peuvent créer leur propre recette.

Découvrez, apprenez et maîtrisez l’art de la fabrication artisanale de la bière. Auroch Digital nous présente son travail avec la déclaration suivante. «Découvrez, apprenez et maîtrisez l’art du brassage en hommage à la bière artisanale. »

« Pour maîtriser l’art de la bière dans cette expérience de brassage réaliste et révolutionnaire, vous devrez perfectionner des techniques de brassage basées sur de vrais processus chimiques et nommer, embouteiller et étiqueter vos boissons. »

«Vous aurez toutes les astuces de l’industrie et le meilleur équipement à votre disposition pour suivre une recette ou expérimenter une grande variété d’ingrédients réels pour perfectionner vos compétences. Participez à des compétitions amicales, collectez des jetons de bière et améliorez votre équipement pour devenir un as de la bière«.

Brewmaster concentre ainsi son expertise sur la chimie du brassage de la bière. Également dans la compréhension des processus de fermentation réels, bien qu’il cherche également à être accessible aux utilisateurs. Ils pourront également créer leur propre brasserie.

Ils peuvent également créer l’espace idéal pour passer des heures à perfectionner leurs bières en toute tranquillité. Ils essaieront donc parmi une grande variété d’ingrédients. De même, le jeu vidéo, en plus d’un mode histoire baptisé du nom d’Ace of Beer, a un mode créatif avec tout déverrouillé.

Développé par Auroch Digital en édition épuisée, Brewmaster devrait sortir cette année. Il le fera avec des éditions confirmées pour PC via Steam, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch.