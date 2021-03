Avec cette fonction, vous pouvez désormais répondre aux questions des abonnés sur TikTok: voici comment

Jusqu’à il y a quelques jours, c’était une fonctionnalité toujours en cours et surtout limitée à un très petit nombre d’utilisateurs. À partir d’aujourd’hui, cependant, le questions et réponses sur TikTok ils sont une réalité pour tous les abonnés, qui pourront répondre aux demandes des followers dans les vidéos et leur demander de leur poser des questions spécifiques sur des sujets de leur choix. La nouvelle a été officiellement annoncée par une intervention sur le blog de la plateforme, et à partir d’aujourd’hui, elle est disponible pour tous les abonnés.

Comment fonctionnent les questions et réponses sur TikTok

Les questions et réponses sur TikTok se trouvent dans l’application sous le nom Q&R. À l’aide d’un bouton spécial, les utilisateurs peuvent marquer leurs commentaires vidéo comme des questions pour les créateurs suivis, afin qu’ils puissent les voir plus facilement et répondre aux curiosités exprimées, toujours dans les commentaires ou avec un tiktok ad hoc en ajoutant la question originale sous forme d’autocollant; dans la biographie des créateurs, il y aura également un lien vers une section dédiée aux questions-réponses qui recueille toutes les questions posées par les utilisateurs. La fonctionnalité est disponible également pour les diffusions en direct: dans ce cas, les auteurs peuvent faire apparaître les questions bien en évidence sur l’écran du téléphone pour répondre facilement à toutes les demandes.

Comment les questions et réponses sont activées

Les utilisateurs les plus fréquents de la plateforme de partage se sont rendu compte que depuis un certain temps déjà, ils peuvent poser des questions de cette manière à certains de leurs favoris; la nouveauté de ces heures est que la fonctionnalité a été débloquée pour tout le monde. Obtenir les questions et les réponses pour vous-même vous oblige simplement à avoir un compte créateur, que tout le monde peut ouvrir ou activer à partir de son profil en visitant les paramètres de TikTok. Une fois cette exigence remplie, recherchez simplement les paramètres réservés aux créateurs et activez la fonctionnalité Q&R.

