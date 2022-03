Avec cette chaîne et ce bot Telegram, vous pouvez savoir quand l’électricité la moins chère est

La chaîne Prix de l’électricité PVPC et le Bot Photovoltaïque Telegram vous aident à économiser sur vos factures d’électricité. Trouver comment.

Telegram est un client de messagerie instantanée qui dispose d’une grande variété de canaux, qui vous permettent d’être informé de toutes sortes de sujets, et de bots, grâce auxquels vous pouvez effectuer toutes sortes de tâches telles que traduire un texte dans une autre langue, suivre l’état d’expédition d’une commande ou transcrire un mémo vocal en texte.

Dans un contexte comme celui actuel où le prix de l’électricité ne laisse pas augmenter constamment, atteignant des sommets historiquestout outil permettant de connaître la variation de ses coûts sera vraiment utile pour savoir de quoi il s’agit les meilleurs moments de la journée pour mettre le lave-linge ou le lave-vaisselle et, ainsi, pouvoir réduire le montant de votre facture.

Pour cette raison, nous sommes ici aujourd’hui pour parler d’une chaîne et d’un bot Telegram grâce auxquels vous pourrez savoir quand l’électricité est la moins chère.

Tarifs de l’électricité PVPC : une chaîne Telegram pour être informé des prix de l’électricité

Les tarifs de l’électricité PVPC est une chaîne Telegram, à laquelle vous pouvez accéder directement depuis ce lien, qui vous montre les tarifs de l’électricité mis à jour pour chaque heure de la journée organisés selon leurs tranches horaires : pointe, plat et vallée et vous informe également de à quelle heure de la journée l’électricité est-elle la moins chère et à quelle heure est-elle la plus chère.

Chaque jour à 22h00, cette chaîne vous envoie une notification avec les prix de l’électricité du lendemain, afin que vous puissiez planifier à l’avance quand mettre les appareils qui consomment plus d’électricité.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que les prix de l’électricité que cette chaîne Telegram vous montre ne vous affectent que si vous êtes client d’une des sociétés du marché réglementé.

Photovoltaic Bot : un bot Telegram qui vous permettra de faire des économies sur votre facture d’électricité

Un autre outil qui nous permettra de réduire le montant de la facture d’électricité est Fotovoltaica Bot, un bot Telegram, auquel vous pouvez accéder à partir d’ici, qui, en plus de vous montrer les prix du tarif PVPC (marché réglementé) en cliquant sur le L’option /pvpc vous permettra également savoir ce que vous paieriez avec chacun des distributeurs les plus connus.

Pour ce faire, la première chose que vous devez faire est d’accéder au site Web de votre distributeur et télécharger vos données de consommation au format CSV.

Une fois que vous les avez téléchargés, il vous suffit de télécharger le fichier sur le bot et d’indiquer votre puissance souscrite. Une fois cela fait, le bot identifiera à quelle période elle correspond et vous montrera le coût de l’énergie et le coût de l’électricité souscrite avec chacun des distributeurs électriques les plus populaires tels que Naturgy ou Repsol Energía, ce qui vous permettra de vérifier Avec quel distributeur vous pouvez économiser plus d’argent sur la facture d’électricité.

