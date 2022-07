Avec cette astuce, vous pouvez programmer WhatsApp pour répondre automatiquement aux messages

in

Programmer WhatsApp pour répondre aux messages pour vous est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Nous vous expliquons étape par étape comment procéder.

Vous avez sûrement reçu plus d’une fois un message sur WhatsApp auquel vous ne pouviez pas répondre à ce moment-là et vous êtes-vous demandé si la plate-forme de messagerie appartenant à Meta a une fonction de réponse prédéfinie.

Eh bien, la vérité est que l’application WhatsApp pour Android n’a pas cette fonctionnalité, mais grâce à une application tierce appelée Autorépondeur pour WhatsApp vous pourrez configurer WhatsApp pour répondre automatiquement aux messages. Ensuite, nous expliquons en détail comment utiliser cette application pour définir des réponses automatiques aux messages sur WhatsApp.

Comment programmer WhatsApp pour répondre aux messages pour vous

AutoResponder pour WhatsApp est une application gratuite qui utilise le système de notification Android pour intercepter les notifications WhatsApp et envoyer un message de réponse via la notification elle-même.

Le processus pour configurer des réponses prédéfinies dans WhatsApp avec cette application C’est très simple, puisque vous n’avez qu’à suivre quelques étapes simples :

Téléchargez et installez l’application AutoResponder pour WhatsApp sur votre mobile Android

Ouvrez l’application sur votre smartphone et cliquez sur le bouton Commencez maintenant

Sélectionnez l’application dans le menu des applications avec accès aux notifications de l’appareil

Cliquez sur le bouton Permettre puis sur la bascule qui apparaît en haut à droite de l’application

puis sur la bascule qui apparaît en haut à droite de l’application Cliquez sur le bouton avec le signe « + » qui se trouve dans le coin inférieur droit pour créer votre première réponse automatique pour WhatsApp

Sur l’écran suivant, cliquez sur le bouton Tout qui se trouve en haut à droite et dans la fenêtre pop-up qui apparaît en bas dans l’option Accepter

qui se trouve en haut à droite et dans la fenêtre pop-up qui apparaît en bas dans l’option Dans la case qui apparaît dans la section Message de réponse écrivez le texte que vous souhaitez que la personne qui vous écrit reçoive et cliquez sur le bouton de confirmation qui apparaît sur le côté droit

Une fois cela fait, vous aurez programmé WhatsApp pour répondre à votre place à tous les messages que vous recevrez, mais cette application vous permet également configurer des réponses automatiques pour un ou plusieurs contacts spécifiques. Pour cela, il vous suffit de réaliser les actions suivantes :

Ouvrez l’application AutoResponder pour WhatsApp sur votre smartphone Android

Cliquez sur le bouton avec le signe « + » qui se trouve dans le coin inférieur droit

Écrivez un * dans la section Message reçu afin que la réponse que vous créez s’applique à tous les messages que vous recevez

afin que la réponse que vous créez s’applique à tous les messages que vous recevez Dans la case qui apparaît dans la section Message de réponse écrivez le texte que vous voulez que la personne qui vous écrit reçoive

écrivez le texte que vous voulez que la personne qui vous écrit reçoive Descendez dans la rubrique Interlocuteurs spécifiques

Cliquez sur l’icône de l’utilisateur et sur le bouton Permettre pour accéder à vos contacts WhatsApp

pour accéder à vos contacts WhatsApp Choisissez ceux à qui vous voulez que la réponse arrive et cliquez sur l’option Ajouter qui se trouve en bas à droite

qui se trouve en bas à droite Enfin, cliquez sur le bouton de vérification qui apparaît dans le coin inférieur droit

AutoResponder pour WhatsApp est une application totalement gratuite avec des publicitésmais vous avez la possibilité de supprimer la publicité et de déverrouiller toutes les fonctionnalités de cette application, telles que la possibilité de choisissez l’heure à laquelle vous souhaitez que les réponses automatiques soient activées via un abonnement Pro qui coûte 6,99 € par mois ou 39,99 € par an.

