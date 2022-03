Avec cette astuce simple, vous pouvez protéger la batterie de votre mobile Samsung afin qu’elle dure plus longtemps

in

Prolonger la durée de vie de la batterie de votre mobile Samsung est aussi simple que d’activer une option cachée dans les paramètres.

Maintenant que le batteries mobiles amovibles ne sont plus un trait aussi commun qu’autrefois, il est nécessaire de trouver un moyen de prolonger la durée de vie des piles les garder en bonne santé le plus longtemps possible.

Bien qu’il existe des applications qui permettent de prolonger la durée de vie de la batterie en utilisant différentes méthodes, peu à peu les fabricants eux-mêmes ont inclus options pour protéger la batterie pour éviter une dégradation rapide.

Dans le cas de Samsung, nous pouvons trouver un option utile caché dans les paramètres, ce qui nous donne la possibilité de protéger la batterie afin qu’il dure plus longtemps à sa capacité maximale.

Protégez votre batterie Samsung en limitant la charge à 85%

À l’origine, la fonction « protection de la batterie » de Samsung était disponible uniquement sur tablettes de la compagnie. Cependant, à partir de OneUI 3.1.1l’une des dernières versions de la couche de personnalisation de l’entreprise, cette fonctionnalité est également disponible sur mobile.

C’est une fonction qui Permet de limiter la charge de la batterie à 85%. De cette façon, il évite d’atteindre 100% de charge et, par conséquent, la dégradation de la batterie est considérablement réduite.

Pour activer cette option, il vous suffit de accéder aux paramètres du mobile, et à partir de là, aller dans le menu « Maintenance de l’appareil ». Là, il vous suffit d’activer l’option protéger la batterie.

Lorsque vous avez activé l’option, la batterie de votre mobile Samsung sera chargée jusqu’à 85% la prochaine fois que vous connecterez l’appareil au chargeur*, et automatiquement le processus de charge s’arrêtera. Peut-être l’autonomie souffre dans une certaine mesuremais vous saurez que vous prenez soin de votre batterie, ce qui est important si vous prévoyez d’utiliser votre appareil pendant plusieurs années.

Il convient de mentionner, en outre, que si vous utilisez Samsung DeX avec votre mobileSamsung inclut un routine bixby permettant activer automatiquement la protection de la batterie lors de la connexion de votre mobile à un moyeu de DeX, pour empêcher la batterie de se charger complètement chaque fois que vous le branchez.

