Avec cette application gratuite, vous pouvez facilement transférer des fichiers entre votre mobile et votre PC

Vous êtes sûrement plus d’une fois devenu fou à la recherche d’une méthode simple pour transférer un document, une photo, un lien ou un texte de votre mobile Android vers votre ordinateur ou vice versa. Voilà, c’est terminé, car aujourd’hui nous allons parler d’une application gratuite qui vous permettra de transférer des fichiers entre smartphone et ordinateur rapidement et facilement.

C’est Clip-Copier & Coller, une application créée par OneLabune division de OnePlus spécialisée dans la création d’outils pour appareils mobiles, qui est très populaire dans le Google Play Store, comme en témoigne son plus de 100 000 téléchargements et sa note de 4,7 sur 5 basé sur plus de 2 000 avis.

Clipt-Copy & Paste est l’application la plus simple pour partager des fichiers entre appareils

Nous vous avons déjà parlé des meilleures applications pour partager des fichiers volumineux depuis le mobile, mais si ce que vous recherchez est une application pour partager du texte, des photos, des vidéos et des fichiers facile à utiliser et compatible avec tous vos appareilsClip-Copy & Paste est exactement ce dont vous avez besoin.

Pour commencer à utiliser Clipt-Copy & Paste, il vous suffit de télécharger l’application depuis le Play Store, de l’ouvrir et Connectez-vous avec votre compte Googlepuisque cette application utilise votre compte Google Drive pour transférer les fichiers, Clipt ne voit donc qu’un numéro d’identification (du type : 123 text_link) et ainsi de suite. les informations sont conservées en toute sécurité dans le cloud de Google.

Une fois connecté avec votre compte Google dans Clipt, cliquez sur le bouton Installer sur d’autres appareils et sélectionnez le navigateur que vous utilisez habituellement sur votre ordinateur. À ce jour, seuls Google Chrome et les autres navigateurs utilisant son moteur sont disponibles en tant que Microsoft Edge, Brave, Chromium, Opera ou Vivaldi.

Malheureusement, Firefox et Safari ne sont pas encore pris en chargemais les développeurs d’applications travaillent déjà à leur mise en œuvre.

La prochaine étape est installez l’extension Clipt dans le navigateur de votre ordinateur et pour cela, vous pouvez le faire en saisissant bit.ly/cliptapp ou en recherchant l’extension dans le Chrome Web Store.

Cliquez ensuite sur les boutons Ajouter à Chrome et ajouter une extension et immédiatement la page de configuration de l’extension s’ouvrira. Sur ce site Web, appuyez sur l’option Commencer et connectez-vous avec le même compte Google que vous avez utilisé pour vous connecter à l’application mobile Clipt. Il est important que épinglez l’extension Clipt à la barre supérieure de votre navigateur pour qu’il fonctionne correctement.

Après avoir suivi ces étapes simples, vous serez en mesure de envoyer des fichiers de votre mobile vers votre ordinateur et inversement. Pour faire la première, il vous suffit d’ouvrir l’application Clipt sur votre mobile et de cliquer sur le bouton Envoyer pour envoyer un texte ou une URL que vous venez de copier dans le presse-papiers ou à le bouton avec le signe « + » dans le coin inférieur droit pour partager une photo, une vidéo ou un document.

De son côté, pour envoyer des fichiers de votre ordinateur vers votre smartphone avec Clipt, il vous suffit de copier un texte ou une URL depuis votre navigateur et immédiatement ceux-ci seront envoyés à votre smartphone via l’application mobile.

Si vous voulez partager un fichier, il vous suffit de cliquer sur l’icône de l’extension Clipt, cliquez sur l’option téléverser un fichiertouchez le bouton avec le signe « + » et sélectionnez le fichier que vous souhaitez envoyer.

De plus, à la fois dans l’application mobile et dans l’extension du navigateur, vous pouvez voir un historique de tout ce que vous avez partagé entre les deux appareilsquelque chose de vraiment utile pour télécharger à nouveau un fichier que vous avez accidentellement supprimé.

Clip-Copier & Coller fr une application entièrement gratuite, sans publicité ni achat in-appque vous pouvez télécharger directement à partir du lien vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes.

