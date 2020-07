Avec cet appareil MIT, vous pouvez manipuler les rêves comme dans Inception

Il s’appelle Dormio et a été créé par des chercheurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui produit souvent certaines des inventions les plus frappantes de notre temps. Dans ce cas, il s’agit d’un appareil capable de manipuler les rêves, de stimuler des expériences et des thèmes particuliers pendant que l’utilisateur dort. Cela ressemble à une idée qui est sortie tout droit du film Inception, mais selon les chercheurs, un jour ce sera vraiment possible contrôle tes rêves par l’utilisation d’un appareil indomptable comme dans ce cas. L’étude a été publiée dans Consciousness and Cognition.

L’étude, dirigée par le neuroscientifique Adam Haar Horowitz, a montré comment un appareil portable l’appelait Dormio peut stimuler un certain ensemble d’expériences pendant la phase initiale de sommeil. Autrement dit, notre cerveau est toujours capable d’écouter et de traiter les entrées sonores. Pour cette technologie utilise les données de l’appareil portable et les sons du “robot” Jibo à placer sur la table de chevet. Ce dernier propose des entrées sonores lors de la phase initiale de sommeil pour influencer la phase transitoire et la «guider». Pour ce faire, il analyse les entrées de l’appareil portable pour savoir dans quelle phase se trouve l’utilisateur.

“Il permet d’enregistrer des informations telles que la perte de tonus musculaire, la fréquence cardiaque et les modifications de la peau”, a déclaré l’équipe de chercheurs. “Lorsque ces biosignaux indiquent la fin de la période de transition, le robot commence à lire de l’audio et l’utilisateur est légèrement ramené au sommeil, mais pas complètement réveillé.” En essayant d’insérer des mots à ce stade (comme «fourchette» ou «lapin»), les développeurs ont découvert que ces éléments peuvent «entrer» dans les rêves. le 67 pour cent par exemple, des personnes à qui on a «demandé» de rêver d’un arbre l’ont fait. Dormio est encore un prototype, mais selon les développeurs, il peut évoluer en un véritable appareil. Avec lequel, par exemple, la créativité pourrait être stimulée en “fixant” des rêves sur un certain sujet.