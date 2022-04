Avec ce widget, vous pouvez toujours avoir votre permis de conduire à portée de main

Le widget my DGT a une taille de 2×3, mais peut être agrandi pour remplir l’écran.

Le smartphone a changé notre mode de vie car grâce à lui il n’est plus nécessaire d’avoir des cartes bancaires sur soi pour payerpuisque nous pouvons le faire, en toute sécurité, directement depuis un mobile ou une smartwatch avec connectivité NFC. Peu à peu, les organismes publics réalisent les avantages que le fait de pouvoir transporter la documentation officielle directement sur le mobile au format numérique.

L’un de ces organismes est la DGT (Direction générale de la circulation), qui a lancé son application mobile, ma DGT, il y a quelques années et vient de la mettre à jour avec l’inclusion de un widget à travers lequel vous pouvez toujours avoir votre permis de conduire à portée de main.

Ce widget vous permet d’accéder rapidement et facilement à votre permis de conduire

Avec l’application mi DGT, vous n’avez plus besoin d’avoir votre permis de conduire sur vous, car l’application elle-même est pleinement valable comme méthode d’identification devant les autorités compétentes. Mais pas seulement, car, en plus, mes magasins DGT les données de tous les véhicules que vous avez enregistrés dans Traffic et vous permet d’afficher toutes les informations relatives au permis de conduire et aux véhicules que vous possédez à votre nom via un seul code QR.

Comment consulter et payer les amendes depuis le mobile

Eh bien, la DGT a décidé de vous faciliter la tâche de montrer votre documentation aux autorités, car dans la dernière mise à jour de l’application mi DGT, un widget a été inclus qui regroupe tous les documents liés à la conduite et nous permet également accédez à notre code QR d’un simple toucher.

La marche à suivre pour placer le widget de ma DGT sur l’écran d’accueil de votre mobile c’est exactement le même que celui que vous suivez pour localiser n’importe quel autre widget et, par conséquent, pour ce faire, il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Assurez-vous d’avoir mis à jour l’application mi DGT pour sa dernière version, qui est la 1.6.5

Fait du un appui long sur un espace vide sur l’écran d’accueil de votre smartphone

sur l’écran d’accueil de votre smartphone Cliquez sur l’option widget pour accéder à tout ce dont vous disposez

pour accéder à tout ce dont vous disposez Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez le widget my DGT et faites un appui long dessus pour le placer sur le bureau

Une fois cela fait, le widget apparaîtra automatiquement sur l’écran d’accueil de votre mobile Android

Une fois le widget placé sur le bureau de votre smartphone vous pourrez modifier sa taille pour qu’il occupe une plus grande surface de l’écran et à partir de là, vous accéderez directement à l’application my DGT en appuyant simplement sur l’une des deux sections qui y apparaissent : celle du permis de conduire et celle des véhicules que vous avez immatriculés.

si tu veux c’est générer le QR code avec toutes les données relatives à vos autorisations de circulation et vos véhicules pour suivre simplement ces étapes simples :

Cliquer sur l’une des sections du widget de ma DGT pour accéder à l’application

de ma DGT pour accéder à l’application Cliquer sur le bouton menu situé dans le coin supérieur gauche de celui-ci

situé dans le coin supérieur gauche de celui-ci Accéder à l’option VOIR MA CARTE qui se trouve en haut à gauche juste en dessous de votre nom

qui se trouve en haut à gauche juste en dessous de votre nom Sur l’écran suivant, où vous verrez les détails de votre permis de conduire, cliquez sur le bouton bleu circulaire avec un code QR au centre qui apparaît en bas

qui apparaît en bas Cliquer sur Fermer accepter que le QR code soit généré avec tous vos documents liés à la conduite

accepter que le QR code soit généré avec tous vos documents liés à la conduite enfin tu verras un grand QR code avec votre numéro d’identification juste en dessous

Si vous laissez l’application my DGT ouverte sur l’écran de ce code QR, chaque fois que vous cliquerez sur l’une des sections du widget, vous pourrez accéder directement audit code QR. C’est vraiment pratique de l’avoir toujours à portée de main et être en mesure de le montrer aux autorités sur demande.

Si vous n’avez pas encore téléchargé l’application mi DGT sur votre smartphone, quelque chose que vous pouvez faire directement depuis le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes, nous vous recommandons de le faire car de cette façon vous aurez toujours votre permis de conduire sur vousmême dans les occasions où vous oubliez votre portefeuille à la maison, le perdez ou vous le faites voler.

