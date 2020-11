Avec boxer de 230 ch. Présentation de la deuxième génération de Subaru BRZ

Subaru a lancé la deuxième génération de la BRZ sport, avec un châssis plus rigide et un moteur boxer de 230 ch. Il ne sera pas commercialisé en Europe, contrairement à son frère «jumeau», le Toyota GR86.

Développé dans le cadre d’un partenariat avec Toyota, Subaru a publié des informations sur la nouvelle génération de BRZ. Parmi les principales nouveautés introduites dans ce coupé sport, un châssis amélioré, un nouveau moteur aspiré, qui lui permet de continuer à offrir des services d’un niveau égal ou supérieur au modèle qu’il remplacera.

Sous le capot se trouve un quatre cylindres boxer de 2,4 litres développant une puissance de 230 ch à 7000 tr / min et un couple de 270 Nm à 3700 tr / min, soit 15% de plus que dans le modèle actuel.

Le nouveau propulseur aide la Subaru BRZ à atteindre un centre de gravité encore plus bas et peut être combiné avec une boîte manuelle à six rapports avec une course plus courte ou une transmission automatique avec un nombre égal de rapports qui intègre un nouveau mode Sport pour les réductions. des vitesses plus rapides. L’équipement standard comprend également un différentiel autobloquant mécanique

Châssis avec une plus grande rigidité en torsion

Subaru affirme que la nouvelle BRZ est l’une des voitures de sport 2 + 2 les plus légères en production, avec un poids vide de 1315 kg. Cela est dû à l’utilisation d’aluminium sur le toit, le capot et les ailes avant.

Le châssis, quant à lui, a été renforcé et offre désormais une rigidité en torsion supplémentaire de 50%, grâce à un nouveau système de support de châssis et un sous-châssis.

La nouvelle BRZ ne fait aucun compromis sur le confort au quotidien et offre une zone de chargement utile pour le transport d’un VTT, de clubs de golf ou même d’un jeu de pneus et d’outils pour une journée sur la piste, simplement en frappant les sièges arrière.

Intérieur moderne et numérique

L’habitacle, quant à lui, reçoit un nouveau tableau de bord orienté conducteur avec tous les appareils que vous pouvez commander. Le tableau de bord est désormais numérique, avec un nouvel écran tactile de sept pouces qui comprend un tachymètre au centre et un compte-tours à l’extérieur.

A droite du tachymètre, il est possible de configurer les informations qui peuvent être affichées, y compris l’ampérage, la température de l’eau ou un moniteur d’accélération g.

Par rapport à son prédécesseur, la nouvelle Subaru BRZ est plus longue (30 mm) et l’empattement a également augmenté de 5 mm à 2575 mm. La largeur est la même, mais la hauteur a diminué de 10 mm.

Subaru BRZ ne sera pas lancé sur le marché européen en raison des émissions moyennes de sa flotte en Europe. Cependant, son frère jumeau – le Toyota GR86 – sera commercialisé sur le Vieux Continent, bien qu’il n’ait pas encore été introduit.

