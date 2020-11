Avec 850 km d’autonomie. Skoda Superb iV PHEV maintenant disponible au Portugal

La première série de production hybride rechargeable de Skoda Superb iV PHEV dans la marque tchèque est désormais disponible au Portugal, avec une autonomie annoncée de 850 kilomètres, dont 55 en mode 100% électrique. À partir de 40 943 euros.

Modèle porte-étendard de l’offre constructeur Mladá Boleslav, la Skoda Superb iV est équipée d’un moteur essence 1,4 TSI qui, associé à un moteur électrique, délivre une puissance combinée de 218 ch (160 kW). Valeur qui, dit-on maintenant, permet des accélérations de 0 à 100 km / h en 7,7 secondes, en plus d’une vitesse de pointe de 224 km / h.

Équipé d’une batterie de 37 Ah et de 13 kWh d’énergie, positionné sous la banquette arrière, le Superb iV annonce une autonomie 100% électrique de 55 kilomètres, qui s’élève cependant à 850 kilomètres (cycle WLTP), en combinaison avec le réservoir de carburant de 50 litres. Ce modèle est également conforme à la norme Euro 6d TEMP, grâce à des émissions de CO2 inférieures à 40 g / km.

Quant à la charge de la batterie, elle peut se faire via une prise domestique, ou en 3 heures et 30 minutes, via un boîte murale, avec une puissance de charge de 3,6 kW.

Equipé de série, d’une boîte automatique DSG à double embrayage à six rapports, à laquelle s’ajoute un troisième embrayage pour mettre le moteur électrique sur la route, en mode hybride, la consommation obtenue avec la batterie complètement chargée n’est que de 1,5 l / 100 km, tandis que la consommation électrique est comprise entre 14 et 14,5 kWh / 100 km. Les émissions de CO2, en revanche, sont comprises entre 33 et 35 g / km.

Également à la disposition du conducteur, il existe trois modes de conduite – Sport, E (exclusivement électrique) et Hybride – et, en Sport, c’est le seul où le conducteur dispose de la puissance maximale disponible – 218 ch – et un couple de 400 Nm. Alors que le mode E, a pour principales caractéristiques d’être celui que le véhicule sélectionne automatiquement, à chaque mise du contact, en plus d’avoir une capacité d’accélération de 0 à 50 km / h en 5, 0 seconde.

Enfin, en mode Hybride, c’est le système lui-même qui gère l’interaction entre le moteur essence et le moteur électrique.

IV se démarque

Parlant de l’extérieur, les principales caractéristiques d’identification de la Skoda Superb iV ne sont pas seulement le couvercle de la prise de charge sur la grille avant, mais principalement les logos « iV ».

Avec des dimensions identiques à celles des autres frères, tant dans la variante berline que dans la Break, la Superb iV est proposée, en termes d’équipement, avec les trois niveaux déjà connus: Ambition, Style, Sportline et Laurent & Klement (L&K).

Parmi les équipements proposés en standard, avec n’importe laquelle des versions, le point culminant est la présence du célèbre Virtual Cockpit, la dernière génération du système d’infodivertissement avec écran tactile multifonction 8 ″ Maxi DOT, système de navigation Amundsen et plusieurs sous-éléments spécifiques iV, services Skoda Connect mobile en ligne et technologie SmartLink. Depuis, en tant que systèmes d’assistance exclusifs à ce moteur PHEV, le Trailer Assist et Area View (vue périphérique) apparaissent.

En termes de capacité de charge, l’offre varie entre les 485 litres de la Limousine et les 510 litres du van.

À partir de 40943 euros

Disponible dès maintenant sur le marché portugais, la Skoda Superb iV PHEV Limousine est proposée à partir de 40 943 euros, valeur pour la version 1.4 TSI DSG Ambition, avec l’iV 1.4 TSI DSG Style à partir de 44 792 euros. Viennent ensuite Sportline, pour 45 772 euros, et Laurin & Klement, pour 48 857 euros.

En optant pour le van, les prix commencent à 42 059 euros (1.4 TSI DSG Ambition), 45 799 euros (Style iV), 46 839 euros (Sportline) et 49 472 euros (L&K).

