Avec 63 km électriques. L’Audi A3 Sportback PHEV voit sa puissance passer à 245 ch

L’Audi A3 Sportback PHEV vient de recevoir une version plus sportive qui a vu sa puissance passer de 202 ch à 245 ch. L’équipement standard est également plus complet. Déjà disponible en Allemagne sur pré-réservation.

Après l’introduction d’un moteur hybride rechargeable dans l’Audi A3 Sportback de 202 ch et d’une autonomie électrique de 78 km, la marque aux quatre anneaux a renforcé l’offre avec une nouvelle version, plus sportive et plus puissante, de 245 ch.

La nouvelle Audi A3 Sportback 45 TFSI utilise la même chaîne cinématique que la Volkswagen Golf GTE, qui combine un moteur turbo essence 1,4 litre de 150 ch avec un moteur électrique de 80 kW et une batterie d’une capacité de 13 kWh.

Audi A3 Sportback 45 TFSI avec 245 ch

Le résultat est une puissance combinée de 245 ch et un couple maximal de 400 Nm, permettant à l’Audi A3 Sportback 45 TFSI d’accélérer de 0 à 100 km / h en 6,8 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 232 km / h. .

63 km d’autonomie électrique

Selon Audi, l’augmentation de puissance est due à une programmation spécifique du logiciel qui permet d’offrir 43 ch supplémentaires de puissance et 50 Nm de couple, assurant le meilleur compromis entre les moteurs thermiques et électriques en termes de performances.

Comme il n’y a pas de beauté sans elle, l’autonomie en mode électrique est passée de 78 kilomètres à 63 kilomètres en cycle WLTP, permettant de circuler en mode zéro émission jusqu’à 140 km / h, après quoi le moteur thermique se met en marche.

Cockpit

La puissance et le couple sont transmis exclusivement aux roues avant, à partir d’un moteur électrique intégré dans la boîte S tronic six vitesses.

La capacité de la batterie peut être récupérée en environ cinq heures dans une prise domestique. Le chargeur embarqué A3 Sportback 45 TFSI a une puissance de 2,9 kW.

Un équipement plus complet

L’Audi A3 Sportback 45 TFSI et se distingue de la version moins puissante de 202 ch, appelée 40 TFSI et, par la calandre monocadre peinte en noir brillant, ainsi que par les feux de jour à LED matriciels en forme de «E», soulignant le nature électrifiée de ce modèle.

L’Audi A3 Sportback 45 TFSI est équipée de jantes de 17 pouces et reçoit des freins à disque plus grands que le 40 TFSI et 340 mm à l’avant et 310 mm à l’arrière. Les étriers de frein sont peints en rouge.

En ce qui concerne l’équipement de série, la version la plus puissante de l’Audi A3 Sportback PHEV comprend le système Audi drive select, des sièges sport, des vitres teintées, la climatisation en Arizona.

L’Audi A3 Sportback 45 TFSI est désormais disponible en pré-commande en Allemagne, avec des prix de détail de 41 440 euros. Il est à noter que les acheteurs bénéficient d’une subvention gouvernementale de 6750 euros. Au Portugal, ils «bénéficieront» d’une augmentation de la taxe sur les véhicules grâce au budget de l’État 2021.

