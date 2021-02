Avec 5 ou 7 places. Peugeot e-Rifter est le nouveau SUV électrique fonctionnel du lion

Né comme véhicule utilitaire léger, le Peugeot Partner propose également une version passager exclusive, appelée Rifter. Lequel, un SUV plus fonctionnel et plus compact, bénéficie désormais d’une version électrique – l’e-Rifter – avec une autonomie allant jusqu’à 280 kilomètres.

Les versions passagers Peugeot basées sur la gamme Partner ont reçu la désignation Rifter pour assurer une différenciation explicite des variantes conçues pour le transport de marchandises. La même philosophie s’étend aux dérivés électriques qui sont désormais commercialisés sous le nom de Peugeot e-Rifter.

La nouvelle proposition Peugeot reçoit un moteur électrique qui développe une puissance de 100 kW (136 ch) et un couple maximal de 260 Nm, disponible au démarrage comme c’est le cas dans les véhicules électriques.

Comme pour les versions à combustion, le Peugeot e-Rifter sera disponible en silhouettes standard et longues, qui partagent une batterie lithium-ion d’une capacité de 50 kWh, assurant une autonomie jusqu’à 280 kilomètres sur le cycle WLTP.

Pour récupérer la capacité de la batterie, Peugeot propose deux types de chargeurs embarqués, monophasé de 7,4 kW de puissance (série) et triphasé 11 kW (option).

L’entrée de charge, située dans l’aile arrière gauche, offre plusieurs possibilités et temps de charge: prise standard (31 heures), prise 16A renforcée (15 heures), wallbox 7,4 kW ou 11 kW (7h30 ou 5h)) ou chargeur rapide (80% en 30 minutes).

L’intérieur de l’e-Rifter a été repensé pour recevoir la dernière génération du Peugeot i-Cockpit, avec deux nouveaux tableaux de bord permettant de partager avec le conducteur toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de ce type de véhicule.

Le tableau de bord entièrement numérique est également disponible et fait ses débuts absolus dans ce segment, avec un écran haute définition de dix pouces remplaçant l’instrumentation nécessaire.

Habitabilité généreuse

L’habitabilité du Peugeot e-Rifter est similaire à celle de la version à combustion, car les batteries sont logées sous le plancher. Son positionnement favorise également la rigidité structurelle, grâce à l’optimisation de la répartition de l’espace.

L’espace du coffre, qui varie entre 775 litres, mesuré sous le hayon de la version longue de la version Standard 5 places, et 4000 litres, mesuré jusqu’au toit avec les sièges rabattus dans la version Long, est resté inchangé.

LIRE TROP

Lancement de Peugeot e-Traveler au Portugal. Prix ​​déjà connus

L’intérieur du Peugeot e-Rifter reçoit trois sièges individuels dans la deuxième rangée, qui peuvent être facilement rabattus depuis le coffre à bagages à l’aide de la commande «Magic Flat». Dans la version longue, les deux sièges indépendants de la dernière rangée sont coulissants et, en plus, extractibles, comme dans la version Standard.

Le Peugeot e-Rifter sera commercialisé au second semestre 2021, proposé en quatre niveaux d’équipement: Active Pack, Allure, Allure Pack et GT.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂