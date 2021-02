Avec 320 ch. La Volkswagen Golf Variant aura à nouveau la version R

Même avec le pari déclaré en vigueur dans le véhicule électrique, Volkswagen n’oublie pas d’autres aspects de l’automobile, comme c’est le cas des versions plus sportives. Pour le démontrer, la «promesse» de lancer une version R du fourgon Golf, avec 320 ch, toujours pour cette année 2021!

La nouvelle est avancée par le britannique Autocar, ajoutant que la Volkswagen Golf Variant R deviendra ainsi le septième membre de cette famille de modèles plus vitaminés. Qui incluent des propositions telles que Arteon et Arteon Shooting Brake, Tiguan, T-Roc, Touareg et, bien sûr, Golf à hayon.

Dans le cas spécifique de la Volkswagen Golf Variant R, il est prévisible, dès le départ, la présence de la plupart des attributs esthétiques déjà connus dans ces versions, comme les quatre sorties d’échappement, les jantes spécifiques, les étriers de frein bleus et une suspension abaissée , en plaçant la camionnette plus près du sol.

Après la berline, la Volkswagen Golf Variant se prépare également à remporter une version R de 320 ch

Dans l’habitacle, bien que rien ne se soit officiellement passé, vous pouvez vous attendre à la présence de détails décoratifs bleus, d’un volant sport, de pédales en aluminium et de nouvelles dispositions sur l’écran du système d’infodivertissement.

Quant au moteur, le quatre cylindres turbo de 2,0 litres basé sur le bloc EA888 restera, dans ce cas, annonçant 320 ch de puissance et 420 Nm de couple, la traction étant favorisée par les deux essieux, à travers la ressource non uniquement d’un double embrayage et d’une boîte automatique à sept rapports, ainsi que d’un système de vectorisation de couple inspiré, selon le constructeur, en compétition.

Grâce à ces solutions, la promesse, entre autres arguments, d’une capacité d’accélération de 0 à 100 km / h, en moins de 5 secondes.

Aider également les performances, des changements dans le châssis qui ne devraient pas différer beaucoup de celui de la Golf R à hayon, et qui, visant une plus grande performance dynamique, envisage, selon Autocar, une plus grande courbure de l’essieu avant de 1,3 degrés, renforcement du stabilisateur et fermeté du ressort de 10%, plus une augmentation de la taille des disques de frein avant de 17 mm. Le système de freinage lui-même devrait perdre environ 1,2 kg de masse non suspendue.

La génération précédente de la Volkswagen Golf Variant R

Enfin, le châssis auxiliaire avant promet d’être 3 kg plus léger que son prédécesseur.

Bien que pas encore confirmé, il est à prévoir que la Volkswagen Golf Variant R disposera, comme la berline, d’une variante R Performance, qui devrait, entre autres qualités, voir sa vitesse de pointe augmenter d’environ 13 km / h. Argument soutenu, également, dans un aileron arrière plus grand, cherchant à garantir une plus grande appui et stabilité.

