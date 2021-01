Avec 190 ch mais toujours sans autonomie. Le crossover Mercedes EQA montre l’intérieur

Avec sa présentation officielle prévue le 20 janvier, le premier crossover électrique d’entrée de gamme de Mercedes-Benz, également connu sous le nom d’EQA, vient de lever un peu plus le voile, cette fois, en ce qui concerne son intérieur. Mais toujours sans révéler l’autonomie …

Avec le début de la commercialisation également déjà défini, plus spécifiquement pour le printemps prochain, la Mercedes-Benz EQA a été soumise à un programme de développement intense, dont la marque star a déjà publié, même, quelques images.

Dans ce nouveau teaser Mercedes EQA, cependant, c’est l’intérieur qui se démarque, avec le modèle «annonçant» certaines solutions déjà connues des versions de moteur à combustion de classe A, comme c’est le cas avec les lignes d’éclairage et des bouches d’aération rétro-éclairées de la turbine. Cette solution, dans ce cas particulier, semble s’étendre au panneau du passager avant.

Ajoutant à ce détail, un environnement minimaliste, dans lequel le noir semble dominer, qui se détache également, en haut de la console centrale, au-dessus des bouches d’aération précitées, un écran tactile «ancré» horizontalement. Accès, entre autres fonctionnalités, à un système de navigation capable d’indiquer l’itinéraire le plus direct vers la destination choisie, en tenant compte de l’énergie des batteries, ainsi que d’un éventuel besoin de recharge, en cours de route.

Quant aux moteurs, les prévisions indiquent que la Mercedes EQA apparaîtra chez les concessionnaires pour annoncer une puissance maximale de 190 ch, et, plus tard, une autre version, plus puissante, de 272 ch, et avec traction devrait être introduite. intégral.

Pour l’instant, l’autonomie de l’une de ces versions se poursuit, cependant. Par conséquent, au moins pour l’instant, comme indicateur, il n’y a que la valeur avancée avec le concept, en 2017, sur 400 kilomètres. Résultat de l’option pour une batterie de 60 kWh.

Enfin, en ce qui concerne l’extérieur, des indications uniquement à travers ce que les unités de développement prédisent, comme c’est le cas avec une façade avec une calandre entièrement fermée, des optiques plus élancées. Dans le même temps, un ensemble de feux arrière légèrement plus petit est attendu à l’arrière.

Pour ceux qui ont besoin d’un peu plus d’espace, Mercedes prépare également le lancement d’un EQB, c’est-à-dire la version électrique de la nouvelle Classe B, qui, par ailleurs, devrait également atteindre les concessionnaires cette année. 2021.

