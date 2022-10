Avatar: The Way of Water serait le deuxième film le plus long de James Cameron

Un nouveau rapport a suggéré qu’Avatar : The Way of Water sera encore plus long que le film original, avec une exécution épique.

James Cameron a promis un retour épique à Pandora en Avatar : la voie de l’eau et il semble qu’il n’exagérait pas car la durée d’exécution du film a apparemment été révélée. Selon les détails révélés par Le journaliste hollywoodien, la suite du film de Cameron de 2009 dure 190 minutes, ce qui en ferait 30 minutes de plus que l’original. Si cette durée d’exécution tient le coup, cela ferait du film le deuxième film le plus long de Cameron après Titanesquequi est arrivé à 194 minutes.





Alors qu’il fut un temps où un film dépassant la barre des deux heures était une chose rare, la liste actuelle des 10 films les plus rentables de tous les temps est composée de films de plus de deux heures, avec uniquement l’action en direct de Disney. Le roi Lion remake plongeant légèrement sous ce temps. Bien qu’il ne faille pas une durée épique pour être un grand film, il n’a certainement pas fait de mal à des gens comme Avatar, Avengers : Endgame et Spider-Man : No Way Home. Que ce soit Cameron Avatar la suite fera partie de la partie supérieure de cette liste est quelque chose qui sera vu dans quelques mois, mais il est presque certain de se trouver une place quelque part dans le Top 10.

Avatar 2 sera-t-il meilleur qu’Avatar ?

James Cameron a passé plus d’une décennie à apporter sa première suite à Avatar à l’écran, et pendant ce temps, il y a eu de nombreux changements dans le script au point qu’il a même complètement abandonné une version. Il a précédemment révélé :

« Tous les films fonctionnent à différents niveaux. Le premier est la surface, qui est caractère, problème et résolution. La seconde est thématique. Qu’est-ce que le film essaie de dire? Mais ‘Avatar’ travaille aussi à un troisième niveau, le subconscient. J’ai écrit un script entier pour la suite, je l’ai lu et j’ai réalisé qu’il n’était pas arrivé au niveau trois. Boom. Recommencer. Cela a pris un an.

Avatar : la voie de l’eau peut arriver 13 ans après la sortie de Avatar, mais le film original projette une longue ombre, et Cameron a admis que la suite subit beaucoup de pression en tant que suivi du film le plus rentable de tous les temps. Cameron a commenté :

« Ouais, c’est une grosse pièce. C’est un gros pari. Et nous ne saurons pas où nous en sommes avant le deuxième ou le troisième week-end. Le succès du premier film – nous avons eu une assez bonne ouverture à 75 millions de dollars. Mais les ouvertures sont minimes que par des facteurs de deux ou même trois ces jours-ci. Même si nous avons une ouverture stellaire, nous ne saurons pas vraiment où nous en sommes pendant quelques semaines car c’était les visites de retour sur la première. C’était des gens qui voulaient aller partager . Si nous obtenons cela à nouveau, nous serons probablement sur un terrain solide. »

Avatar : la voie de l’eau disposait d’un budget conséquent d’environ 250 millions de dollars, et le film devra parcourir un certain chemin s’il veut récupérer ce budget ainsi que son budget marketing tout aussi énorme. Cela dit, le film est presque assuré de franchir la barre du milliard de dollars à la fin de l’année, et ce serait plus que suffisant pour permettre à Cameron de poursuivre son Avatar histoire dans ses futures suites. Avatar : la voie de l’eau sort le 16 décembre.