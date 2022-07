Avatar: The Way of Water révèle un premier aperçu du retour de Stephen Lang

Avatar : la voie de l’eau devrait arriver plus tard cette année, 13 ans après la sortie de Avatar, et cherche à répéter l’énorme succès au box-office du blockbuster de science-fiction de 2009. James Cameron a promis des visuels inédits et une expérience 3D améliorée pour Avatar : la voie de l’eau, étant donné que ce sont principalement les facteurs qui ont conduit à Avatar devenant le film le plus rentable de tous les temps.

Même si Avatar n’a pas innové en termes de narration, le film avait un antagoniste mémorable, Miles Quaritch, joué par Stéphane Lang. Le personnage a apparemment rencontré sa disparition dans Avatar après avoir été empalé par des flèches empoisonnées géantes, mais est en quelque sorte sur le point de revenir dans la suite à venir, bien que dans un corps différent. Le colonel Miles Quaritch de Stephen Lang était le commandant militaire de la RDA (Resources Development Administration), une organisation non gouvernementale louche qui exploitait Pandora à la recherche de minéraux précieux.

Après leur défaite aux mains de la population indigène Na’vi, le RDA a été évincé de la planète. Mais après quelques années de paix, ils sont de retour avec une technologie plus récente et plus dangereuse : Recombinants, alias Recoms, de nouveaux avatars incrustés de souvenirs de soldats humains. Comment cela fonctionnera-t-il exactement ? Les soldats doivent-ils être morts ou vivants ? Toutes les questions trouveront une réponse lorsque Avatar : la voie de l’eau sort ce Noël. Pour l’instant, vous pouvez découvrir le méchant dérangé et détestant les Na’vi de Stephen Lang dans l’image ci-dessous (avec l’aimable autorisation d’Empire Magazine).

Stephen Lang a également discuté du retour surprise de Quaritch et de la façon dont il sera encore plus menaçant qu’avant dans Avatar : la voie de l’eau et ses suites ultérieures.

« Il est plus gros, il est plus bleu, il est énervé. Mais il y a peut-être un aspect d’humilité. Quand tu prends deux flèches Na’vi dans la poitrine, ça va avoir un certain effet sur toi. [He] a toujours été un personnage qui se déplaçait en ligne droite et à angle droit. Mais maintenant, il est aussi agile que possible. Il peut se déplacer avec le même genre de qualité rusée et sauvage que n’importe quel Na’vi. »





Stephen Lang n’est pas le seul acteur d’Avatar à revenir dans Avatar : la voie de l’eau

Stephen Lang serait impliqué dans les quatre Avatar séquelles, et à juste titre. Après sa formidable performance en tant que The Blind Man dans le Ne respire pas série, il est clair pourquoi Cameron voulait qu’il revienne pour Avatar : La Voie de l’Eau. Cependant, Cameron retrouve également un autre acteur dont le personnage est décédé dans le film de 2009 – Sigourney Weaver.

La Extraterrestres star a joué le Dr Grace Augustine dans Avatar, et bien que la mort de son personnage soit définitive, Weaver assumera un autre rôle dans Avatar : La voie de l’eau : La fille adoptive adolescente de Jake Sully et Neytiri, Kiri. Weaver, 79 ans, est ravie de jouer une adolescente et remercie Cameron de lui avoir proposé un défi amusant. Voici ce qu’elle a dit récemment à Empire :

« Je pense que nous nous souvenons tous à peu près de ce que nous ressentions en tant qu’adolescents. Je m’en souviens certainement. J’avais 5′ 10″ ou 5′ 11 » quand j’avais 11 ans. Je sentais fortement que Kiri se sentirait mal à l’aise la plupart du temps. à la recherche de qui elle est. J’étais ravie de relever ce défi de Jim.

Avatar : la voie de l’eau mettra également en vedette les membres de la distribution Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi et Matt Gerald aux côtés des nouveaux arrivants Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Cliff Curtis et Vin Diesel. Avatar : la voie de l’eau sortira sur les écrans le 16 décembre 2022.