Avatar: The Way of Water remplace Jurassic World en tant que septième film le plus rentable

La vie trouve un chemin, et Avatar trouve un moyen de récolter ces dollars au box-office. Selon Variété, Avatar : la voie de l’eau vient de casser 1,708 milliard de dollars dans le monde. Cette réalisation signifie qu’il a officiellement passé 2015 Monde jurassique et a pris sa place en tant que septième film le plus rentable de l’histoire du cinéma. Cela survient peu de temps après que le film a dépassé Furious 7 et fait irruption dans le top 10.





Avatar : la voie de l’eau est la suite tant attendue du blockbuster de 2009 de James Cameron, Avatar. Considérant Avatars fier de se classer comme le film le plus rentable de l’histoire du cinéma, ainsi que sa production d’une décennie, il y avait beaucoup à faire sur les épaules de Cameron et de son équipe. Mais dans les quatre premières semaines depuis sa première, La voie de l’eau a réussi à récolter 517 millions de dollars en Amérique du Nord et 1,19 milliard de dollars à l’étranger.

FILM VIDÉO DU JOUR

Avatar : la voie de l’eau est en passe de devenir à la fois le film le plus rentable de 2022 et le deuxième film le plus réussi sorti pendant la pandémie de COVID-19. Actuellement, la première place appartient à 2021 Spider-Man : Pas de retour à la maison, qui a rapporté 1,91 milliard de dollars au box-office. Mais à en juger par le taux de revenus du film, il y a une chance que les Na’vi détrônent la merveille palmée.





Une route vers Pandora, et peut-être 2 milliards de dollars

Images universelles

Pour Avatar : la voie de l’eau atteindre le cap des 2 milliards de dollars dans un monde COVID était presque inconnu. Même sans qu’une pandémie ne le retienne, le jalon financier n’a rien d’ébranlé. À l’heure actuelle, seuls cinq films de l’histoire ont franchi ce seuil de 2 milliards de dollars, Avatar (2,9 milliards de dollars), Avengers : Fin de partie (0,279 milliard de dollars), Titanesque (2,2 milliards de dollars), Star Wars : Le Réveil de la Force (2,069 milliards de dollars) et Avengers : guerre à l’infini (2,04 milliards de dollars). Mais au rythme des ventes régulières de billets du film, cela commence à ressembler de plus en plus à une possibilité. Une grande raison du succès actuel du film est probablement due à sa grande sortie en Chine, quelque chose Spider-Man : Pas de retour à la maison manquait. 2009 Avatar a été un grand succès en Chine, à tel point qu’une réédition en 2021 là-bas a aidé Avatar regagner sa place de film le plus rentable après Avengers : Fin de partie l’a détrôné en 2019.

Bien que les ventes de billets soient stables, cela ne signifie pas que les 2 milliards de dollars sont dans le sac. La voie de l’eau a déjà été détrôné après 21 jours à la première place du box-office. Le film qui l’a dépassé ? Un petit film de poupée d’horreur Blumhouse appelé M3GAN. Le film d’horreur a dépassé le géant de l’action de science-fiction de seulement 300 000 €, ce qui vaut absolument la peine d’être célébré du côté de Blumhouse. Malgré le trébuchement, James Cameron est toujours confiant dans La voie de l’eau et croit qu’il atteindra cet objectif de 2 milliards de dollars.

Compte tenu du succès précédent de Cameron, il est facile de comprendre pourquoi il aurait une telle confiance. Après tout, deux des films les plus rentables de tous les temps sont les siens. Peut-être que dans quelques semaines, ce nombre augmentera d’une unité.