Avatar: The Way of Water montre une première bande-annonce complète choquante

Le producteur Ateliers du 20ème siècle vient de publier la première bande-annonce complète de »Avatar : la voie de l’eau », la suite tant attendue du film réalisé par James Cameron. Se déroulant dix ans après les événements de »Avatar » en 2009, la suite verra à nouveau Sam Worthington Oui Zoé Saldana reprennent leurs rôles de Jake Sulley et Neytiri, respectivement.

L’aperçu montre les protagonistes d’une bataille contre la race humaine, qui veut une fois de plus détruire et s’emparer des ressources de Pandora, mais maintenant Sulley devra également se battre pour prendre soin de sa nouvelle famille. La suite mettra en vedette des visages familiers, avec Stéphane Lang revenant en tant que colonel Quaritch, et avec Sigourney Weaver.

Ça pourrait aussi vous intéresser : Désenchantés, un film Disney avec Amy Adams : bande-annonce officielle







Auparavant, » The Way of Water » a été présenté en première au CinemaCon en mai, offrant le premier aperçu de » Avatar » depuis plus d’une décennie. Le teaser a réussi à capturer 148,6 millions de vues quelques jours après sa sortie, battant même le record de » Star Wars: The Rise of Skywalker », avec sa bande-annonce amassant 112,4 millions de vues au cours de ses premières 24 heures.

Même sans la sortie de « The Way of Water », Cameron prévoit déjà trois autres films dans la franchise « Avatar », les quatrième et cinquième versements dépendant du succès des deux premières suites. « Si nous gagnons de l’argent avec le deuxième et le troisième, tout est planifié », a déclaré Cameron.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Shelley Duval, actrice de The Shining, reviendra au cinéma après presque deux décennies

Cependant, il a expliqué qu’après le troisième opus, il passera le flambeau à un autre réalisateur pour s’occuper des films « Avatar ». Bien qu’il ait beaucoup apprécié le processus de production des films, Cameron a déclaré qu’il s’agissait de projets chronophages.

« Je développe également d’autres choses passionnantes », a poursuivi le réalisateur. « Je pense que finalement, je ne sais pas si c’est après trois ou quatre, je voudrai passer le relais à un réalisateur en qui j’ai confiance pour prendre la relève, afin que je puisse faire d’autres choses qui m’intéressent également.

» Avatar: The Way of Water » devrait sortir en salles le 16 décembre 2022.