Avatar: The Way of Water Images taquine l’arrivée de la suite dans 100 jours

La suite d’action de science-fiction tant attendue depuis longtemps, Avatar : la voie de l’eaun’est plus qu’à 100 jours, avec le compte Twitter officiel pour le film célébrant avec une nouvelle image. « Dans 100 jours, découvrez #AvatarTheWayOfWater uniquement dans les salles le 16 décembre », lit une légende à côté de l’image, qui montre Jake Sully chevauchant l’une des bêtes ailées de Pandora.

Se déroulant plus d’une décennie après les événements du premier film, Avatar : la voie de l’eau commence à raconter l’histoire de la famille Sully, les ennuis qui les suivent, les efforts qu’ils font pour se protéger, les batailles qu’ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

Avatar : la voie de l’eau présentera au public la nouvelle famille de Jake (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldaña), qui comprendra plusieurs enfants natifs Na’vi, Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) et Tuktirey (Trinity Bliss), comme ainsi que l’enfant humain Miles Socorro, également connu sous le nom d’Araignée, qui est absent de la nouvelle image. Joué par La gardienne de nuit star Jack Champion, Spider est emmenée dans la couvée des héros d’Avatar Jake et Neytiri après être née dans la base militaire maintenant abandonnée de Pandora. Trop jeune pour être renvoyé sur Terre, Jake décide de prendre l’enfant comme l’un des leurs.

FILM VIDÉO DU JOUR

Cependant, Spider ne sera pas leur seul enfant adopté, Jake et Neytiri accueillant également un mystérieux jeune Na’vi nommé Kiri, qui sera joué par Sigourney Weaver. Les théories ont depuis suggéré que Kiri serait la réincarnation du Dr Grace Augustine, le personnage joué par Weaver dans le premier Avatar.

Le réalisateur James Cameron a depuis discuté des défis présentés par un acteur plus âgé jouant un personnage beaucoup plus jeune. « En tant que défi d’acteur, c’est énorme », a expliqué le cinéaste. « Nous allons avoir un acteur d’une soixantaine d’années qui jouera un personnage [decades younger than] son âge biologique réel. Sig pensait que c’était très amusant. Sigourney vient de rajeunir. Elle avait l’air plus jeune, elle avait plus d’énergie et elle n’a jamais vraiment quitté Kiri pendant toute notre période de capture. Elle avait une lueur sur son visage et une légèreté dans sa démarche et un esprit amusant.





James Cameron n’est pas convaincu que Avatar : la voie de l’eau Atteindra le même succès au box-office

Renard du 20e siècle

Malgré la longue attente, le réalisateur James Cameron n’est pas convaincu que Avatar : la voie de l’eau atteindra le même succès au box-office que la première sortie, qui a battu plusieurs records en route pour récolter près de 3 milliards de dollars.

« Si nous faisions 20% ou 30% de moins parce que le marché n’existe tout simplement plus, ce serait mauvais », a déclaré Cameron à propos des difficultés potentielles au box-office que Avatar : la voie de l’eau pourrait faire face.

Réalisé par James Cameron et produit par 20th Century Studios, Avatar : la voie de l’eau étoiles Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel et CJ Jones.





Avatar : la voie de l’eau devrait sortir le 16 décembre 2022, avec d’autres suites qui devraient débarquer le 20 décembre 2024, le 18 décembre 2026 et le 22 décembre 2028. Pendant ce temps, le premier Avatar devrait recevoir une réédition en salles le 23 septembre 2022, avec une image et un son remasterisés.