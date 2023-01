Avatar : The Way of Water est sur le point de surpasser Spider-Man : No Way Home au box-office

Avec »Avatar : la voie de l’eau »Ayant connu un énorme succès au box-office depuis sa sortie et continuant d’augmenter ses revenus des semaines après sa sortie, la suite créée par James Cameron est sur le point de surpasser le film merveille Oui Sony »Spider-Man : Pas de retour à la maison ».

La suite tant attendue d »’Avatar » est sur le point de surpasser l’un des plus grands succès de l’univers cinématographique Marvel. » The Way of Water » aurait rapporté 1,901 milliard de dollars de revenus et avec le film toujours en salles, il devrait rapporter encore plus.

» No Way Home » se situe actuellement au 6e rang du classement des revenus dans toute l’histoire du cinéma, avec un total de 1,916 milliard de dollars gagnés. Cela permettrait à » Avatar: The Way of Water » de le surpasser en quelques jours ou semaines.

Même après sa sortie après une décennie, la suite de » Avatar » a reçu de nombreuses bonnes critiques de la part des spécialistes et des téléspectateurs, ce qui a pu être vu dans les recettes du box-office du monde entier. »The Way of Water » a généré un total de 65 nominations depuis sa première.

Le réalisateur James Cameron a admis qu’il devra faire plus de films ensuite. Avec les revenus de la suite dépassant la barre des 1,5 milliard de dollars, un troisième volet de « Avatar » est définitivement en préparation, Cameron révélant qu’il est presque terminé.

« Nous avons déjà capturé et photographié l’intégralité du film, nous sommes donc en post-production prolongée pour faire toute cette magie CGI », a déclaré Cameron. « Et puis » Avatar 4 « et » 5 « sont écrits. Nous avons même quelque chose du quatrième film déjà fait. Nous avons commencé une franchise à ce stade. Nous avons commencé une saga qui peut maintenant se dérouler sur plusieurs films. »

»Avatar : la voie de l’eau » est en salles.