Avatar: The Way Of Water entre dans le top 10 de tous les temps au box-office

Avatar : The Way of Water est officiellement l’un des dix films les plus rentables de tous les temps. Mais où s’arrêtera sa course ?

Avatar : la voie de l’eauLa réponse au box-office a fait tout ce qu’il fallait pour prouver à ceux qui pensaient que la suite arrivait trop tard après Avatar faux. Ayant continué à dominer les palmarès des films actuels, l’épopée de James Cameron a vu l’ajout d’écrans supplémentaires pour faire face à la demande au cours de sa quatrième semaine de sortie, et le film a dépassé Top Gun : Maverick pour devenir le film le plus rentable sorti en 2022. En fait, il cherche maintenant à être le film le plus rentable depuis Avengers : Fin de partie a franchi la barre des 2 milliards de dollars en 2019 et a commencé son ascension dans la liste des films les plus rentables de tous les temps.





Après être passé à la 15e place de la liste la semaine dernière, Avatar : la voie de l’eau a maintenant balayé d’énormes films de franchise pour revendiquer la 10e place sur la meilleure liste de tous les temps. La victime du saut du film dans le Top Ten est Furieux 7, qui sort de la liste après le Avatar suite a dépassé ses 1,515 milliard de dollars.

Il n’y a actuellement aucun signe de Avatar : la voie de l’eau ralentir, ce qui signifie que très bientôt, d’autres films puissants seront déplacés alors que le film continue de monter vers son prédécesseur, qui occupe actuellement la première place.





Quels films Avatar : la voie de l’eau peut-il dépasser dans le palmarès des films les plus rentables de tous les temps ?

Ayant percé dans le Top Ten, il n’est pas surprenant que Avatar : la voie de l’eau a maintenant une foule de films énormes qu’il passera sûrement dans les semaines à venir. 2012 Les Vengeurs (1,518 milliard de dollars), 2019 Le roi Lion (1,663 milliard de dollars), 2015 Monde jurassique (1,671 milliard de dollars) et 2021 Spider-Man : Pas de retour à la maison (1,916 milliard de dollars) devraient tous être laissés pour compte alors que le film se précipite vers un box-office de 2 milliards de dollars.

Au-delà de cela, la question devient à quelle hauteur le bébé de James Cameron peut ramper. Ainsi que Avengers : guerre à l’infini et Star Wars : Le Réveil de la Force étant juste de l’autre côté de 2 milliards de dollars, Avatar : la voie de l’eau devrait commencer à prendre un peu de retard à ce stade avant de pouvoir dépasser l’autre méga-hit Titanic de Cameron, qui occupe la troisième place sur la liste avec 2,201 milliards de dollars. Bien sûr, au-delà de cela, il y a les mastodontes de Avengers : Fin de partie et Avatarmais pour l’instant, il y a peu de chances que l’un ou l’autre de ces films soit dérangé.

Pour Avatar : la voie de l’eau, il a été facile de choisir grâce à très peu de choses à concurrencer au box-office pendant la période des fêtes. En fait, jusqu’à ce que Marvel tombe Ant-Man et la Guêpe : Quantumania le 17 février, il est peu probable que quoi que ce soit enlève la place de numéro 1 au box-office au film, ce qui ne peut qu’aider sa cause. Bien sûr, maintenant beaucoup se demandent ce que cela signifie pour les trois derniers de Cameron Avatar suites. S’ils se produisent également, alors James Cameron pourrait entrer dans l’histoire dans ce qui semble être une position imbattable d’avoir six films dans le Top Ten des films les plus rentables de tous les temps. C’est l’étoffe dont sont faites les légendes.