Avatar: The Way of Water devient la 4e entrée de Zoe Saldana dans son club de cinéma historique de 2 milliards de dollars

Avatar : la voie de l’eauLe succès de a marqué l’histoire du cinéma à la fois pour le Avatar franchise et pour le scénariste-réalisateur James Cameron, mais quelqu’un qui a également franchi une étape incroyable grâce au box-office de 2 millions de dollars du film est Zoé Saldaña. Les films Avatar ont un casting stellaire, mais l’implication de Saldaña dans les deux films de 2009 Avatar et sa suite l’a placée dans son propre club exclusif grâce à sa participation également au MCU, en particulier ses rôles dans Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partiequi l’ont vue devenir la seule actrice à apparaître dans quatre films différents de 2 milliards de dollars.

Il n’y a actuellement que six films qui ont déjà dépassé les 2 millions de dollars au box-office mondial, et les chances qu’une star fasse partie de quatre d’entre eux sont assez minces. Cependant, le choix des rôles de Saldaña il y a des années est ce qui l’a finalement amenée à entrer dans l’histoire en tant que Avatar : la voie de l’eau a franchi le cap et a sauté au-dessus Avengers : guerre à l’infini dans la liste des films les plus rentables de tous les temps.

Tout comme le potentiel de James Cameron à étendre davantage son virage historique en tant que réalisateur, Saldaña pourrait se retrouver à ajouter au moins un autre film à sa collection de 2 milliards de dollars si l’avenir Avatar les films continuent de rapporter d’énormes succès au box-office au cours des prochaines années. Cameron et Avatar Le producteur Jon Landau a tous deux suggéré que le personnage de Saldaña, Neytiri, ferait partie de la franchise au-delà Avatar 3ce qui signifie que l’actrice est presque assurée d’étendre sa liste de films dans ce club exclusif et son record est celui qui semble peu susceptible d’être battu à tout moment de sa génération.





Le méga-succès d’Avatar et du MCU a laissé Zoe Saldaña coincée

Bien que cela puisse sembler un rêve devenu réalité pour tout acteur d’avoir son nom attaché à quatre des plus grands films de tous les temps, Zoe Saldaña ne peut s’empêcher de se sentir «coincée» à faire de grands films de franchise grâce à son implication dans le MCU, les Avatar franchise et la récente Star Trek redémarrer les films. Auparavant, l’actrice avait commenté :

« J’ai l’impression que pendant les 10 dernières années de ma vie, j’ai été juste coincé. Je me suis senti coincé à faire ces franchises… Je suis très reconnaissant pour les opportunités qu’ils m’ont offertes, de collaborer avec des réalisateurs incroyables et de rencontrer membres de la distribution que je considère comme des amis et jouer un rôle que les fans, en particulier les enfants, adorent. Mais cela signifiait également que je me sentais artistiquement coincé dans mon métier de ne pas pouvoir me développer, grandir ou me mettre au défi en jouant différents types de genres et différents rôles. »

Alors que l’actrice sera de retour pour plus Avatar séquelles, le statut de la Star Trek la franchise est toujours au point mort et son voyage MCU semble toucher à sa fin avec cette année Gardiens de la Galaxie Vol.3, ce qui pourrait signifier qu’elle sera libre de se lancer dans d’autres films uniques à l’avenir. Pour ceux qui veulent voir ce que Saldaña fait en dehors des grandes franchises, la série De zéro est actuellement disponible sur Netflix, tandis que Gardiens de la Galaxie Vol.3 sort en salles le 5 mai 2023.