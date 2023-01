Avatar : The Way of Water conserve son avance au box-office

M3GAN se porte peut-être très bien au box-office, et quelques bons films performants sont arrivés ces derniers jours, mais Avatar : la voie de l’eau est toujours le film numéro 1 aux États-Unis après sa cinquième semaine après la sortie de la suite tant attendue sortie il y a 13 ans.





Selon Variété, le succès de Disney et des studios du 20e siècle a ajouté 7 millions de dollars ce vendredi, atteignant la somme incroyable de 538,8 millions de dollars au box-office national, plaçant le film au 14e rang de la liste la plus rentable au pays.

Il y a quelques jours, le film a dépassé Monde jurassique (2015) et Le roi Lion (2019) pour devenir le 7e film le plus rentable de tous les temps, ce qui l’a rendu rentable, ce qui était l’un des plus grands défis avant ses débuts. Le film a une chance de devenir le premier film à atteindre le cap des 2 milliards dans le monde après le début de la pandémie de COVID-19.

FILM VIDÉO DU JOUR

Avatar : la voie de l’eau n’est pas le seul film de James Cameron qui pourrait continuer à grimper au box-office, car Titanesque devrait revenir dans les salles le mois prochain pour célébrer son 25e anniversaire. À l’heure actuelle, le film mettant en vedette Kate Winslet et Leonardo DiCaprio est classé 3e avec 2,19 milliards de dollars, derrière Avengers : Fin de partie avec 2,7 milliards de dollars et le premier versement de Avatar avec 2,92 milliards de dollars.





Quelle est la prochaine étape pour la franchise Avatar ?

Ateliers du 20ème siècle

Plus d’une fois, James Cameron a déclaré que si Avatar : la voie de l’eau n’a pas atteint un nombre élevé au box-office, il était fort probable que le reste des versements ne serait jamais révélé. Heureusement, ce n’était pas le cas, et maintenant le réalisateur doit penser à ce qui va arriver.

Dans une récente interview, Cameron a fait référence au prochain épisode de la saga, qui explorera quelque chose que nous n’avons jamais vu : les conflits tribaux avec les Na’vi.

« Je veux montrer les Nav’is sous un autre jour car jusqu’à présent je n’ai montré que leurs bons côtés. Dans les premiers films, il y a des exemples humains très négatifs et des exemples Na’vi très positifs. Dans Avatar 3, nous ferons le contraire. Nous explorerons également de nouveaux mondes tout en poursuivant l’histoire des personnages principaux. Je peux dire que les derniers versements seront les meilleurs. Les autres étaient une introduction, une façon de mettre la table avant de servir la nourriture. »

Avatar : la voie de l’eau joue maintenant dans les théâtres du monde entier.