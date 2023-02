Avatar: The Last Airbender obtient une nouvelle série pour les enfants d’âge préscolaire

Le producteur Studios d’avatars a été occupé à créer diverses retombées et projets pour étendre l’univers » Avatar: The Last Airbender », confirmant plusieurs films et même une série de suites » The Legend of Korra ». Maintenant, selon de nouvelles rumeurs, une série Avatar pour enfants est également en cours de production.

Bien qu’il n’ait pas été officiellement confirmé par Avatar Studios, l’émission préscolaire sera diffusée en 2026, après la nouvelle série Earth Kingdom Avatar. On ne sait pas encore si la série sera canon dans l’univers Avatar, mais elle cherchera à s’adapter à un public plus restreint.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Le prochain Avatar après Korra : que disent les théories ?

Alors que » Avatar : Le dernier maître de l’air » et » La légende de Korra » étaient des dessins animés destinés aux enfants, leur histoire cherchait à se développer dans des thèmes plus matures, y compris même des événements du monde réel. Ce qui se rapproche le plus de la franchise d’un spectacle pour jeunes enfants, ce sont les courts métrages supplémentaires qui sont venus sur le DVD de la deuxième saison de » Avatar », qui étaient des parodies avec des personnages de style chibi.

Après la création d’Avatar Studios, les créateurs de la série Bryan Konietzko et Michel Dante DiMartino, ont déclaré qu’ils avaient beaucoup d’histoires à raconter dans l’univers » Avatar », ayant planifié divers projets qui pourraient être publiés pendant des décennies. « Nous surveillons toute la franchise, il faudra donc un certain temps avant que de nouvelles choses ne commencent à sortir », a expliqué DiMartino.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Kyoshi, Aang, Korra ? Découvrez qui est l’avatar le plus fort et pourquoi

Depuis lors, il y a eu diverses rumeurs sur les productions qui seront présentées, la seule officiellement confirmée étant un film original de Team Avatar. L’histoire verra Aang, Katara, Sokka et Toph à l’âge adulte, explorant les événements après les événements de la première série » The Last Airbender ».

Il a également été rapporté qu’un film mettant en vedette Zuko est en préparation, bien qu’il n’ait pas reçu de confirmation officielle de Paramount ou de Nickelodeon.