Avatar: The Last Airbender Netflix Series commence le tournage, distribution complète annoncée

Les caméras tournent maintenant Avatar : le dernier maître de l’air. En préparation chez Netflix, la nouvelle série est une réimagination en direct de l’émission animée originale sans aucun lien avec l’adaptation cinématographique précédente. Mardi, Netflix a annoncé que le tournage principal avait officiellement commencé. Le showrunner, producteur exécutif et écrivain Albert Kim a également abordé le prochain spectacle.

Il y a bien longtemps, les quatre nations vivaient ensemble en harmonie. Ensuite, tout a changé lorsque la Nation du Feu a attaqué. La série d’action en direct AVATAR: THE LAST AIRBENDER de Netflix est officiellement en production 🌊⛰🔥🌪 pic.twitter.com/CSl4JdXAL2 – Netflix Geek (@NetflixGeeked) 16 novembre 2021

« Enfin, une version live-action établirait une nouvelle référence en matière de représentation et attirerait une toute nouvelle génération de fans », a déclaré Kim. « C’était l’occasion de présenter des personnages asiatiques et autochtones en tant que personnes vivantes et respirantes. Pas seulement dans un dessin animé, mais dans un monde qui existe vraiment, très similaire à celui dans lequel nous vivons. Je savais aussi ce que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas changer les choses pour le plaisir de changer. Je ne voulais pas moderniser l’histoire, ou la déformer pour l’adapter aux tendances actuelles. Aang ne va pas être un anti-héros sérieux. Katara ne va pas obtenir une frange de rideau. »

Le showrunner note également: « Ne vous méprenez pas. Nous allons étendre et développer le monde, et il y aura des surprises pour les fans existants et ceux qui découvrent l’histoire. Mais tout au long de ce processus, notre mot d’ordre a été « l’authenticité ». » A l’histoire. Aux personnages. Aux influences culturelles. L’authenticité est ce qui nous fait avancer, à la fois devant et derrière la caméra, c’est pourquoi nous avons réuni une équipe unique en son genre – un groupe de talentueux et des artistes passionnés qui travaillent sans relâche pour donner vie à ce monde riche et incroyablement beau. »

De grosses chaussures à remplir par le regretté GREAT Mako. J’espère rendre honneur et justice à ce personnage tout en le faisant mien. Reconnaissant pour cette opportunité et impatient de commencer. #allons-y#AvatarTheLastAirbender#irohhttps://t.co/ql50VdquOF – Paul Sun-Hyung Lee (@bitterasiandude) 16 novembre 2021

Plusieurs membres de la distribution ont également été annoncés, et ils rejoignent les membres de la distribution précédemment annoncés Gordon Cormier en tant qu’Aang, Kiawentiio en tant que Katara, Ian Ousley en tant que Sokka, Dallas Liu en tant que Zuko et Daniel Dae Kim en tant que Fire Lord Ozai. Paul Sun-Hyung Lee a récemment été annoncé dans le rôle d’Oncle Iroh, général à la retraite de la Nation du Feu et mentor nourricier de son neveu, le prince Zuko ; Lim Kay Siu dans le rôle de Gyatso, un moine nomade de l’Air gentil et attentionné et figure paternelle d’Aang ; et Ken Leung en tant que Commandant Zhao, un officier militaire de la Nation du Feu intrigant et ambitieux qui souhaite tirer parti d’une rencontre inattendue avec un Prince Zuko désespéré pour faire avancer ses objectifs personnels.

D’Appa à Oncle. Je suis tellement heureuse pour vous @bitterasiandude!! https://t.co/rySqWIkqJg – Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) 16 novembre 2021

Le tournage de la série Netflix aura lieu dans une nouvelle installation construite sur mesure en utilisant une partie de la même technologie de pointe qui a été utilisée pour Netflix Le ciel de minuit et 1899, et Disney Le Mandalorien. La scène de pointe, conçue et exploitée par Pixomondo (« PXO ») Virtual Production, mesure 84 pieds de large et 28 pieds de haut avec 23 000 pieds carrés d’espace scénique et plus de 3000 panneaux LED, ce qui en fait l’une des plus grandes productions virtuelles volumes en Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis de commencer la production de cet incroyable projet, et nous sommes particulièrement ravis de travailler avec les experts en technologie de PXO pour créer le monde merveilleux de Avatar : le dernier maître de l’air en utilisant les techniques les plus avancées disponibles pour les cinéastes du monde entier », a déclaré Albert Kim.

Albert Kim se présente comme showrunner, producteur exécutif et scénariste pour Avatar : le dernier maître de l’air. Aux côtés de Kim, Dan Lin et Linsey Liberatore de Rideback sont également producteurs exécutifs ainsi que Michael Goi. Goi, Roseanne Liang, Jabbar Raisani et Jet Wilkinson en direct. Une date de sortie n’a pas encore été fixée.

