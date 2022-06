Avatar: The Last Airbender annonce trois nouveaux films d’animation

Avec Studios d’avatars travailler sur des projets axés sur la série animée »Avatar: The Last Airbender », Animation Nickelodeon Oui Animation primordiale ont annoncé qu’ils travaillaient sur trois nouvelles productions animées. Le premier d’une nouvelle trilogie de films sera réalisé par Lauren Montgomeryqui a déjà travaillé sur la série originale.

Les créateurs originaux de la franchise, Bryan Konietzko Oui Michel DiMartino, produisent les nouveaux films avec Eric Coleman, qui a également participé à la série Nickelodeon. Les nouveaux films seront produits par la nouvelle société de production Avatar Studios, une nouvelle division qui a été créée exclusivement pour les nouveaux films d’animation basés sur le monde de « Avatar » et « The Legend of Korra ».

« Alors que les créateurs originaux Mike et Bryan élargissent l’univers Avatar avec nous, nous gardons tout cela dans la famille avec Lauren apportant le même genre de travail magnifique et expert qu’elle a fait sur la série originale à ses nouveaux rôles de réalisateur sur le prochain film, « , a dit Ramsey Naitoprésident de l’animation et du développement pour Nickelodeon Animation et Paramount Animation.

La franchise Avatar a débuté en 2005 avec la sortie de The Last Airbender, qui a présenté aux téléspectateurs un monde divisé en quatre nations basées sur les éléments de l’air, du feu, de l’eau et de la terre. Les habitants de chaque nation ont la capacité de manipuler leurs éléments respectifs grâce à la technique de maîtrise, tandis qu’un être puissant connu sous le nom d’Avatar est le seul capable de maîtriser les quatre éléments.

La série originale racontait l’histoire d’Aang, l’Avatar de sa génération et le dernier survivant des Nomades de l’Air, alors qu’il luttait contre les forces impérialistes de la Nation du Feu. La suite de la série, The Legend of Korra, s’est déroulée plusieurs décennies plus tard et s’est concentrée sur une nouvelle réincarnation de l’Avatar, la jeune Korra.

En plus de la nouvelle trilogie de films d’animation, une nouvelle série live action est en production par Netflix. Konietzko et DiMartino collaboraient en tant que showrunners et producteurs exécutifs sur la série, mais sont partis en août de l’année dernière en raison de différences créatives avec l’équipe du service de streaming.

Une date de sortie officielle n’a pas encore été donnée pour les projets d’animation à venir. Les séries » Avatar : La Légende d’Aang » et » La Légende de Korra » sont disponibles sur la plateforme Netflix.