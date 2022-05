Avatar Studios prépare un nouveau film d’animation du prince Zuko

Depuis qu’il a été annoncé que la nouvelle société de production serait créée Studios d’avatarsil y a eu des attentes quant à la sortie de nouveaux projets de la série animée, et encore plus lorsque les créateurs Michel Dante DiMartino Oui Bryan Konietzko ils ont assuré au public qu’ils avaient déjà beaucoup d’histoires en préparation. Bien qu’il n’y ait pas eu de rapport officiel ou concis sur ce que cela pourrait être, l’un des premiers projets pourrait se concentrer sur le prince Zuko.

Selon de nouveaux rapports, Paramount et Avatar Studios développent deux projets liés à »Avatar le dernier maître de l’air », le premier étant un film préquel et le second un film d’animation qui tournera autour du prince Zuko. En ce qui concerne la préquelle, on ignore actuellement jusqu’où dans l’histoire des Quatre Nations la série explorera et à quel point elle sera liée à la série animée, et les détails sur le film centré sur Zuko sont également rares.

Vous pourriez également être intéressé par : Avatar : Le dernier maître de l’air : Qui Zuko a-t-il fini par épouser ?

DiMartino et Konietzko ont précédemment averti le public que les progrès seraient lents, mais ils sont en cours. Dans une interview, Konietzko a déclaré: « Mike et moi construisons une équipe incroyable très lentement à Avatar Studios, une petite équipe, mais nous progressons, et il faudra des années avant que ces choses ne sortent, mais tellement excité partager tout cela avec tout le monde. Nous avons beaucoup de choses formidables en préparation.

Cependant, le duo établira également davantage l’expansion des mondes créés dans « La Légende d’Aang » et « La Légende de Korra » avec un grand nombre de projets, déclarant qu’ils ont déjà de grandes idées pour divers projets dans les années à venir. , mais que les fans devront attendre.

Vous pourriez également être intéressé par : Rick et Morty : L’Anime : ce que l’on sait du spin off de la série Adult Swim

Parallèlement aux nouvelles histoires, il y a de nouveaux styles d’animation, car selon le président de Nickelodeon, Brian Robbinla franchise verra bientôt son premier long métrage CGI, contrairement à ce qu’on a vu dans la série animée, avec un style totalement unique avec un mélange d’animation 2D et 3D.

Pour le moment, aucune date ou beaucoup plus de détails sur les projets suivants d’Avatar Studios ne sont connus.