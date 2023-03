Avatar Studios : le nouveau film d’Aang à l’âge adulte se situera une décennie après la série

Nouveaux détails sur le nouveau film Studios d’avatars viennent d’être révélés, confirmant que l’histoire d’Aang et de ses amis à l’âge adulte se déroulera une décennie après les événements vus dans la série animée.Avatar le dernier maître de l’air ».

Selon de nouveaux rapports, le nouveau film suivra toujours spécifiquement les événements 12 ans plus tard, se concentrant davantage sur Aang et Katara, tandis que Sokka, Toph et Zuko auront plus de rôles de soutien. En parlant de l’âge des personnages, Aang aura 24 ans, Katara aura 26 ans, Sokka aura 27 ans, Toph aura 24 ans et Zuko aura 28 ans.

Avatar Studios n’a pas révélé le titre officiel du prochain film, bien que des fuites aient suggéré qu’il pourrait s’intituler » Avatar : Echoes and Aftershocks » ou même » Avatar : Hidden Kingdom ». Apparemment, le premier de ces titres a été révélé par le comptable de production de Paramount Animation, Jen Klattqui a inclus le titre sur les réseaux sociaux et a ensuite été supprimé.

Un autre des projets sur lesquels travaille Avatar Studios est un film mettant en vedette le prince Zuko, avec l’acteur Dante Basco interprétant à nouveau la voix du personnage dans sa langue d’origine, ayant participé pour la dernière fois à »Le dernier maître de l’air ». Il n’y a pas non plus beaucoup plus de détails sur ce film à venir.

Les films seront animés par Productions d’écorce volante, la même équipe qui s’est chargée d’animer plusieurs épisodes de la série Disney+ »What If…? ». Il a également été récemment révélé que l’histoire serait écrite par Kenneth Litqui a participé à d’autres séries telles que »Star Trek : Discovery » et »House of Cards ».

Les prochaines productions d’Avatar Studios ne commenceront à être publiées qu’en 2024-2025, la société de production prévoyant de publier un nouveau film et une nouvelle série chaque année à partir de la première première, la plupart d’entre eux arrivant exclusivement pour la plateforme Paramount +.

» Avatar: The Last Airbender » et » The Legend of Korra » sont disponibles sur Netflix et Paramount +.