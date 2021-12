Avatar Studios développe une nouvelle technique d’animation

Au début de l’année, la chaîne de télévision pour enfants Nickelodeon a annoncé l’ouverture d' »Avatar Studios », une filiale de studio d’animation qui s’occupera de l’expansion du monde fascinant établi dans « The Last Airbender » et « The Legend of Korra ». , comptant avec la supervision de ses créateurs Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko.

Un nouveau rapport d’Avatar News (via RBC), indique que l’équipe d’Avatar Studio travaille sur une nouvelle technique d’animation qui sera mise en œuvre dans cette nouvelle ligne de productions, qui comprendra de nouvelles séries, des spin-offs et même des films se déroulant dans le passé et le futur de cet univers narratif.

Le rapport indique qu’Avatar Studios travaille sur un nouveau style d’animation qui combine des éléments d’animation 2D traditionnelle avec des graphiques générés par ordinateur pour donner « un style de production unique », bien qu’il n’ait pas été confirmé pour le moment si cette nouvelle technique sera utilisée. dans un nouveau film de la franchise ou dans votre prochaine série télévisée.

En septembre dernier, Brian Robbins, responsable du contenu familial pour Paramount+ et PDG de Nickelodeon, annonçait officiellement l’accord conclu pour ramener les créateurs d’Avatar dans ce nouveau studio d’animation, en commençant rapidement par le développement de nouveaux contenus originaux. .

Malgré l’enthousiasme de DiMartino et Konietzko de revenir à leur création acclamée, tous deux ont averti que nous ne devrions pas nous attendre à voir de nouveaux progrès dans la franchise au moins ces dernières années, car ils ont commencé leur travail avec une petite équipe d’animation.

Les nouveaux projets d’Avatar Studios sont complètement éloignés du travail de Netflix en créant une série d’action en direct inspirée de « Avatar: The Last Airbender » qui a déjà Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu et Daniel Dae Kim comme principal distribution, bien qu’à l’heure actuelle il n’y ait pas de date estimée pour sa première.