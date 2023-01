Avatar. Savez-vous quel feu est le plus fort, bleu ou blanc ?

Le vaste univers de »Avatar le dernier maître de l’air » a amené plusieurs de ses fans à générer différentes théories sur les différents aspects de l’incroyable série animée. Ce qui frappe le plus, ce sont les qualités de chacun des éléments, car de la Terre, de l’Eau, du Feu et de l’Air, l’élément Feu est qu’il se connecte beaucoup plus avec les émotions.

Tout au long de la série, nous avons pu voir comment les maîtres du feu doivent être en phase avec leurs émotions afin de maîtriser efficacement le feu, leur contrôle de l’élément étant le reflet de leurs émotions. Dans ce cadre, nous pouvons constater qu’au-delà du feu normal, il existe deux types différents : le feu bleu et le feu blanc.

Le feu bleu était typique d’Azula, un maître du feu qui servait d’antagoniste de » The Last Airbender », et bien que beaucoup pensaient que ce type de feu était plus fort car il était encore plus chaud que le feu normal, mais ce n’était pas le cas, car apparemment, ce sont les sentiments d’Azula qui ont rendu le feu bleu.

La série montre à différentes occasions que les émotions d’un maître du feu ont déterminé la force de son feu. Azula a canalisé ses émotions négatives dans sa maîtrise du feu, faisant virer son feu au bleu, étant la seule maître du feu connue pour avoir ses flammes bleues, démontrant sa cruauté.

Ce changement met en évidence les différences entre elle et son frère, Zuko, car même lorsqu’il était le plus sombre et le plus haineux, son feu n’a jamais changé de couleur. Cela montre qu’il était encore capable de se racheter.

D’autre part, dans le roman »Avatar », intitulé »L’Ombre de Kyoshi », on dit que Rangi, la petite amie de Kyoshi, a réussi à produire une flamme avec une telle intensité qu’elle est devenue blanche, devenant ainsi le seul professeur de feu capable de produire un feu blanc.

Bien qu’il ne soit pas aussi chaud que le feu bleu, il était suffisamment brillant pour provoquer un étourdissement temporaire, ayant un niveau beaucoup plus destructeur. Le feu blanc est donc très difficile à atteindre, et seuls ceux qui ont un pouvoir de maîtrise du feu extrême peuvent le produire.

Bien que dans » The Last Airbender », il n’est pas précisé si le feu bleu et le feu blanc sont plus forts, chacun d’eux a des qualités différentes qui les rendent plus puissants que le feu normal utilisé par la plupart des maîtres du feu.