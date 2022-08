Avatar : quand est-il réédité en salles au Mexique

Ateliers du 20ème siècle

Plus de dix ans après sa sortie en salles, le film de James Cameron fera son retour au cinéma, juste avant la sortie de sa suite.

©IMDBAvatar est sorti en 2009.

Maintenant en tant que propriété de Disneyaprès l’acquisition de Renard du 20e siècle et sa transformation en Ateliers du 20ème siècle, Avatar sera à nouveau vue sur grand écran. Le film réalisé par James Cameron Il a été créé en 2009 et plus d’une décennie plus tard, il est toujours le plus gros succès de l’histoire de l’industrie. Il a été brièvement remplacé par Avengers : Fin de partiemais se remet ensuite après une relance post-pandémique dans certaines salles en Asie.

Dans le cadre d’une année très importante pour Avatar, James Cameron et toute l’équipe derrière ce film qui a révolutionné l’animation est prête à retourner au cinéma. C’est que, ce 2022 pourra également voir la suite tant attendue de Avatarqui sera le premier des quatre annoncés par Disney. En ce sens, il faut préciser que seuls les deuxième et troisième films ont déjà été tournés et qu’une mauvaise performance au box-office pourrait interrompre les futures sorties.

Avatar se concentre sur la vie de jake souillerun soldat qui a tout perdu mais qui trouve une nouvelle opportunité grâce à un programme spatial qui se déroule dans la planète pandore, où plusieurs volontaires sont mentalement transférés à des extraterrestres à travers lesquels ils peuvent explorer ce monde. L’objectif est de trouver des ressources et d’exploiter Pandore au maximum, mais croisant son chemin avec Neytiri Cela vous fera tout reconsidérer.

Pour beaucoup, Avatar a une histoire semblable à celle de Pocahontas, avec en plus le développement technologique que l’animation impliquait. C’était l’un des premiers longs métrages à sortir commercialement au format 3D et à connaître un succès retentissant, qui sera à nouveau disponible avec une version remastérisée avant l’arrivée de la deuxième partie. Lorsque? Si vous vivez au Mexique, vous pourrez en profiter sur grand écran à partir du 22 septembre prochain.

+ Comment la suite d’Avatar

Le deuxième film de Avatar sera disponible en salles à partir du 15 décembre avec le titre le chemin de l’eau. L’histoire nous montrera Jake Sully et Neytiriensemble Pandore où ils ont pu fonder une famille et se consacrer aux voyages Pandore. Cependant, l’apparition d’une ancienne menace mettra en péril toute la tranquillité dont ils disposent. Les autres films Avatar qui ont été confirmés seront publiés en 2024 (Avatar 3) et 2026 (Avatar 4). La cinquième partie n’a pas encore défini sa date.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂