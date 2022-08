‘Avatar’ publie une nouvelle bande-annonce pour sa version remasterisée

Les fans de »Avatar » viennent de recevoir un premier aperçu de la nouvelle version remasterisée du film emblématique réalisé par James Cameron. A l’occasion de l’arrivée de la suite »Avatar : la voie de l’eau » Ce 2022, la première partie sortira à nouveau dans les salles, arrivant en qualité 4K et ayant des améliorations dans ses effets visuels, qui sont la même référence qui a conduit aux longs délais de production de la série.

Cameron a précédemment déclaré à quel point le premier épisode était important, cela lui donne presque envie de ne pas continuer l’histoire avec une suite. « Quand vous avez fait quelque chose qui a été si important en termes de succès, voulez-vous vraiment réessayer ? Il y a beaucoup de pression », a déclaré le réalisateur.

Cependant, en raison de la réédition du film de 2009, « Avatar » n’est plus disponible sur le service de streaming. Disney+les utilisateurs découvrant qu’il avait été supprimé de la plateforme sans préavis officiel.

L’annonce que le film serait remasterisé a conduit de nombreux fans à spéculer que la nouvelle version du film sera la même que celle qui se retrouvera sur Disney + une fois qu’elle sera à nouveau disponible en streaming.

Pour ce qui est de la suite, »Avatar : Le Chemin de l’Eau » verra les stars du premier opus Sam Worthington, Zoé Saldana, Stéphane Lang Oui Sigourney Weaver reprennent leurs rôles respectifs. Le film suivra la vie de Jake Sully et sa vie tranquille sur la planète extraterrestre Pandora, qui sera à nouveau envahie par une menace trop familière. La bande-annonce de »Avatar: The Way of Water » a fait sensation avec des fans atteignant 148,6 millions de vues le jour de sa sortie.

le président de Ateliers du 20ème siècle, Steve Ashbell, a discuté de ce que les fans peuvent attendre de « The Way of Water » et de son lien avec le film original, promettant « ça va époustoufler les gens ». Il a poursuivi: « Ils ne sont pas prêts pour ce que fait le réalisateur James Cameron. Ce n’est pas seulement une suite, c’est une saga. Et c’est une saga familiale. ‘Avatar 2’ sera convaincant en soi, mais ça va aussi être extrêmement convaincant de revenir sur ces personnages et de voir comment ils ont évolué.

« Avatar » reviendra dans les salles le 23 septembre, tandis que la suite « Avatar : la voie de l’eau » sortira le 16 décembre.