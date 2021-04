Avatar: Pourquoi James Cameron a refusé les idées de suite

Quelque temps avant de commencer le développement ambitieux des suites de son film « Avatar », qui a retrouvé le titre de film le plus rentable de tous les temps, le réalisateur James Cameron a rejeté un grand nombre d’idées pour continuer avec l’histoire qu’il a captivé des millions de personnes de personnes depuis sa création en 2009.

Lors d’une récente conversation avec l’écrivain Marianne Williamson sur son podcast, Cameron a déclaré qu’elle voulait s’assurer que les téléspectateurs des suites conservent le même sentiment d’émerveillement lorsqu’ils visionnent le film original pour la première fois en salles.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le site Web «Space Jam» est enfin mis à jour après 25 ans

«Je n’avais aucun ‘-isme’, c’était comme un sentiment onirique de désir d’être là, d’être dans cet espace, d’être dans un endroit sûr et où vous aimeriez être», a expliqué Cameron, qui explique qu’à cause de ce désir si intense, elle a dû refuser de nombreuses propositions pour les suites.

Nous avons créé et rejeté de nombreuses histoires pour les deuxième et troisième films car elles ne nous ont pas conduits à ce sentiment de transport et de «rêver les yeux ouverts».