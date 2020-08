Avatar: les cosplayers amènent les filles de la Nation du Feu dans le monde réel

Dans Avatar: le dernier maître de l’air Nous avons pu voir de grands personnages avec des capacités incroyables et des maîtres de contrôle avec des pouvoirs incroyables, cependant, la petite triade d’Azula s’est démarquée par ses capacités.

Dans l’histoire d’Avatar Aang, il y a un moment où le Seigneur du Feu est fatigué du retard du Prince Zuko dans sa mission de capturer l’Avatar, c’est pourquoi il envoie sa fille Azula pour terminer la mission; à la fin, la princesse est accompagnée de deux amis pour atteindre son objectif: Mai et Ty Lee.

Ces trois filles étaient un véritable cauchemar pour Aang, Katara, Sokka et Toph, car elles les traquaient littéralement à chaque mouvement qu’elles faisaient à travers le monde. Sans entrer dans spoilers, ils étaient des antagonistes si puissants ont inspiré des centaines de cosplayeurs pour recréer leurs tenues.

Cette fois c’était il cosplayeur Roi qui a partagé cette photo jouant Aang avec son groupe d’amis passionnés par lui cosplay qui jouent le groupe de garçons de la Nation du Feu.

En plus de la redoutable Azula avec des pouvoirs supérieurs à la moyenne, des éclairs et un feu bleu, il y a Mai qui a des compétences de couteau incroyables, une amertume pour la vie et est la fille de l’un des plus hauts gouverneurs, d’autre part est Ty Lee avec des compétences de gymnastique étonnantes et une technique pour geler n’importe quel maître de n’importe quel élément de contrôle.

Bien sûr, nous avons aussi Zuko quand il était encore de ce côté de l’histoire. Aang a une pose légèrement timide tandis que les garçons regardent l’Avatar avec une attitude de supériorité.

Sur la deuxième photo, nous pouvons voir une pose plus amusante, comme si les filles voulaient taquiner Aang de manière amusante, tandis que Zuko est les bras croisés avec le visage agacé … peut-être parce qu’une fois de plus, elle n’est pas au centre de l’attention.

Ces amusants cosplays ils ont été créés pour la convention FanAnime 2019, cependant, Les cosplayeurs Ils ont republié ces photos sur leurs comptes Instagram pour se souvenir des bons moments entre amis.

Quelle fille de la Nation du Feu était votre préférée?

