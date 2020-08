Avatar: le fan art nous montre Suki dans un style réaliste

Suki est le chef des guerriers Kyoshi et nous l’avons rencontrée dans Avatar: le dernier maître de l’air en route vers le royaume de la Terre. Cette guerrière a commencé sa formation à un âge précoce et a toujours été respectée par ses pairs.

“/>

Lorsque l’équipe de l’Avatar est arrivée sur l’île de Kyoshi, les guerriers les ont capturés en pensant qu’ils étaient des espions envoyés par la Nation du Feu, mais peu de temps après, Suki a découvert la grande vérité: Aang était l’Avatar et était en formation. Ici, elle avait un grand rapprochement avec Sokka, dont elle apprendrait le pouvoir féminin et son importance.

Outre ce grand enseignement, Suki a réussi à avoir un lien fort avec Sokka, au-delà d’une amitié qui s’épanouira plus tard, même si pour y arriver la route n’était pas facile. Mais c’est une histoire pour un autre jour.

Suki est presque toujours présenté comme un guerrier Kyoshi, avec une armure traditionnelle et un maquillage excentrique, des éléments qui ont inspiré Lukaz Walzer, un artiste d’origine allemande, qui a donné un nouveau design avec un style réaliste au guerrier Avatar.

Guerrier Suki | Modèle: Lukaz WalzerDétails en éléments | Modèle: Lukaz Walzer Face Details | Modèle: Lukaz Walzer

Walzer décrit dans son travail comme suit:

«Je voulais vraiment me lancer dans la création de personnages de jeux vidéo et apprendre le flux de travail approprié, alors je me suis limité à un budget d’environ 100 000 et à deux ensembles de textures 4k et j’ai choisi Suki d’Avatar: The Last Airbender. comme sujet de ma réinterprétation. J’éspère que vous aimez!

Un merci spécial à Paul Siedler et Vivien Lulkowski pour leur précieuse contribution et leurs commentaires! “