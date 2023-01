Avatar : Le Dernier Maître de l’Air : Quand est sorti le film avec Zuko ?

Les producteurs primordial Oui Studios d’avatars ont promis aux fans de »Avatar le dernier maître de l’air » beaucoup de nouvelles séries et de nouveaux films pour les prochaines années, le film vedette de Zuko étant l’un des plus attendus.

Selon de nouvelles rumeurs, le film d’animation centré sur le personnage de Zuko pourrait voir sa première en l’an 2026, étant plus précis le 9 octobre, un an après la sortie du premier film de l’équipe Avatar dans sa version adulte.

Pour le moment, il n’y a pas beaucoup plus de détails sur le film mettant en vedette Zuko, on ne sait donc pas s’il aura un lien direct avec les événements survenus dans la série animée. Cependant, on sait que le film ne sera pas une suite directe du premier film d’équipe Avatar, les deux étant considérés comme des projets solo.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Avatar Generations : le nouveau jeu mobile de The Legend of Aang montre la première bande-annonce

Le personnage du prince Zuko a été le principal antagoniste de la première saison de » Avatar: The Last Airbender », ayant la Nation du Feu comme principale menace. Plus tard dans l’histoire, il finit par rejoindre l’équipe d’Aang, étant l’un des personnages les plus aimés des fans en raison de son développement complexe mais étendu.

Les créateurs de la série et co-directeurs créatifs d’Avatar Studios, Michel Dante DiMartino Oui Bryan Konietzkoavait précédemment averti le public qu’il devrait attendre longtemps jusqu’à ce que le premier projet arrive sur les écrans.

« Nous avons toutes les idées et idéalement, nous allons, au fil des ans, les explorer toutes et les mettre en pratique, mais cela prendra du temps », a déclaré DiMartino. « Si nous faisons toutes ces choses, vous aurez des productions dont vous pourrez parler pendant les 20 prochaines années environ. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Avatar : Le dernier maître de l’air a changé de nom en raison du film de James Cameron

» Avatar: The Last Airbender » est sorti en 2005 et a introduit le public dans un monde fantastique gouverné par les Quatre Nations. Le monde de la série est composé de personnes capables de manipuler l’un des quatre éléments. La série originale a été acclamée par la critique et le public pour son cadre et ses personnages, ainsi que pour sa capacité à aborder des sujets lourds de manière accessible.

Le film d’animation mettant en vedette Zuko pourrait sortir le 9 octobre 2026.