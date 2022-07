Avatar : le dernier maître de l’air : où se situent les bandes dessinées dans le canon de l’histoire ?

Depuis la sortie de la série animée »Avatar le dernier maître de l’air » à Nickelodeon, le monde d’Aang, et plus tard celui de Korra, s’est étendu à une multitude de romans et de bandes dessinées détaillant l’avenir et le passé de l’univers montré dans la série. Bien qu’ils soient tous basés sur l’histoire originale, le patron de Studios d’avatars, Michel Dante DiMartinoa récemment expliqué où ces versions s’intègrent dans le canon de la franchise.

« Nous avons été impliqués dans toutes ces histoires parallèles principales, donc dans notre esprit, c’est principalement canon », a déclaré DiMartino. « Il y a probablement des choses qui, si nous revenons en arrière, peuvent donner l’impression: » Cela ne correspond pas totalement » Donc, il peut y avoir quelques petits ajustements ici et là, mais à partir de maintenant, nous procédons comme si tout cela faisait partie de l’univers approprié et, espérons-le, nous construisons par-dessus. »

Vous pourriez également être intéressé par : The Cuphead Show !, série Netflix : quand est la première de la saison 2

Avatar Studios prépare actuellement trois films d’animation de la série animée, en tenant compte de tous les romans graphiques et livres qui ont été réalisés pour reprendre certains aspects de ces histoires et les mettre en œuvre dans les nouvelles productions, mais avec une touche différente. Comme l’a dit DiMartino :

« Je pense que ce que nous ne faisons pas en ce moment, c’est d’adapter des romans graphiques dans un film ou une émission de télévision, nous n’adaptons pas tout directement. Encore une fois, cela pourrait arriver à l’avenir. » le co-créateur Bryan Konietzko il a ajouté: « Mais nous nous en nourrissons. »

De nombreux romans graphiques publiés après la fin de The Last Airbender ont contribué à développer l’ère qui a suivi entre la fin du règne du Seigneur du Feu Ozai et la naissance de l’Avatar Korra. En fait, certaines des principales questions soulevées dans la série ont trouvé une réponse dans les bandes dessinées créées par Dark Horse, notamment le sort de la mère du prince Zuko, Ursa.

Vous pourriez également être intéressé par : Avatar, la série d’action en direct de Netflix : ce que l’on sait de son casting

Avatar Studios développe actuellement un certain nombre de projets d’animation, dont trois longs métrages basés sur « La Légende d’Aang » et « La Légende de Korra ». Les détails sont rares, bien qu’il ait été rapporté qu’au moins un de ces films se concentrera sur Zuko. Aucune date de sortie pour aucun des projets à venir n’a encore été annoncée. Cependant, dans une précédente interview, Konietzko a expliqué que le public ne devrait pas s’attendre à voir de grandes sorties de sitôt, il leur faudra donc du temps pour voir le jour.