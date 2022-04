Avatar : Le dernier maître de l’air : avec qui Zuko a-t-il fini par se marier ?

Le décalage horaire entre les deux séries animées de »Avatar », »La légende d’Aang » O »La légende de Korra », a laissé plusieurs doutes parmi les fans de la saga. Alors que plusieurs de ces éléments perdus dans le temps ont été inclus dans les bandes dessinées de la suite de la série Legend of Ang, d’autres ont été gardés secrets.

L’un de ces mystères est de savoir qui finit par épouser le personnage de zukoEh bien, dans »La Légende de Korra », il est confirmé que Zuko finit par avoir des enfants, dont sa fille Izumi, qui finit par avoir deux enfants à lui. Cependant, le nom de l’épouse de Zuko ou de la mère d’Izumi n’a jamais été donné, laissant les fans spéculer sur l’identité du partenaire du leader de la Nation du Feu.

Ce sont quelques-uns des intérêts amoureux qui ont été spéculés comme des intérêts amoureux possibles de Zuko, qui pourraient être vus dans la série animée » The Legend of Ang ».

Katara

La relation de Katara et Zuko était l’un des plus populaires parmi les fans de »Avatar: The Legend of Ang ». Les deux ont commencé comme des ennemis féroces, Zuko l’attaquant souvent et, à un moment donné, la prenant même en otage. Cependant, les deux ont trouvé un moment d’empathie lors de leur capture à la fin de la deuxième saison, mais cela a été perdu lorsque Zuko a décidé de se ranger du côté d’Azula dans la bataille finale de la saison.

Elle était la dernière de l’Équipe de l’Avatar à faire confiance à Zuko lorsqu’il les a rejoints. Malgré les souhaits de certains fans, la relation ne s’est jamais concrétisée, et même « The Legend of Korra » a confirmé que Katara avait fini par rester avec Aang, étant l’une des relations les plus solides de la série animée.

Mai

Mai était considéré comme l’intérêt amoureux le plus constant de Zuko. Étant l’une des seules amies d’Azula, elle a accompagné son amie à la recherche d’Iroh et de Zuko. Mai aide finalement à faire tomber le Royaume de la Terre, et lorsque Zuko obtient le crédit de la défaite d’Aang, il est capable d’entrer dans une relation complète avec le prince restauré.

Leur relation est l’une des seules choses que Zuko apprécie dans sa vie une fois de retour dans la Nation du Feu, mais il part rejoindre Aang et lui apprendre à maîtriser le feu avant sa bataille avec Ozai. Bien que furieuse contre Zuko, Mai a refusé de laisser Azula le tuer, la faisant emprisonner pour son audace.

La série s’est terminée avec Mai et Zuko reprenant leur relation, mais dans les bandes dessinées de la suite de la série, leur romance pouvait être vue comme ayant de sérieux problèmes rapidement. Lorsqu’elle a découvert que Zuko avait rencontré son père pour obtenir des conseils sans le lui dire, elle était furieuse et a mis fin à leur relation. Bien qu’ils aient pu gérer leur relation un peu plus tard, à la fin de la bande dessinée « Smoke and Shadow », le couple a complètement mis fin à leur relation, bien qu’il ait été laissé entendre que Mai se sentait toujours en conflit avec ses sentiments envers Zuko.

Suki

Suki elle fait partie des guerrières Kyoshi et est souvent reconnue comme leur chef. Elle est également devenue une alliée dévouée d’Aang et du reste de l’Équipe de l’Avatar, formant même une relation amoureuse avec Sokka. Au départ, elle est apparue comme l’ennemie de Zuko lorsque lui et ses hommes ont attaqué sa maison sur l’île de Kyoshi mais, comme le reste de l’Équipe de l’Avatar, elle a appris à faire confiance au maître du feu après qu’il l’a aidée à la sauver de la prison du Rocher. après une défaite contre Azula.

Dans les bandes dessinées ultérieures, on pouvait voir comment ses sentiments pour Zuko augmentaient davantage. Comme révélé dans « The Promise », Mai s’est arrangé pour que les guerriers Kyoshi deviennent le garde de Zuko alors qu’il a failli être tué un an après les événements de The Last Airbender, obligeant Suki à veiller sur lui. . Bien qu’elle soit toujours favorable à ce que Zuko se remette avec Mai, compte tenu de ses conversations avec Zuko dans « Smoke and Shadow » et de sa relation continue avec Sokka, sa proximité avec Zuko dans les dernières bandes dessinées suggère que la paire pourrait être plus compatible que n’importe qui. Je m’y attendais.

Bien que ce serait une tournure inattendue si Zuko finissait par épouser Zuki, cela pourrait expliquer la détermination de sa fille Izumi dans « La Légende de Korra ».

Zuko est devenu l’un des personnages préférés des fans dans » Avatar », étant l’un des plus grands développements de personnages de l’histoire, ayant ses hauts et ses bas, mais a finalement trouvé une certaine tranquillité d’esprit à la fin de » The Last Airbender ». Nous devrons attendre si, à un moment donné, il est officiellement confirmé qui était le partenaire de vie du personnage.