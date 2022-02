Avatar: le dernier jeu vidéo RPG Airbender en développement

Un nouveau jeu vidéo de rôle massivement multijoueur basé sur la série animée »Avatar le dernier maître de l’air » a été mis en développement. Le jeu sera développé par Studios Paramount Avatarainsi qu’un développeur de jeu qui n’a pas encore été défini, de sorte que les détails spécifiques sur la distribution, l’équipe créative et les éléments de l’histoire restent inconnus.

Le jeu de style RPG pour consoles n’est pas la seule chose développée dans la gamme de produits pour »Avatar »Eh bien, l’année dernière, Square Enix a révélé qu’un nouveau jeu mobile se déroulant dans l’univers de »Avatar le dernier maître de l’air ». D’autre part, Jeux de pie a déjà confirmé que les livraisons du jeu de société sont en cours » Avatar Legends: Le jeu de rôle »qui a été mis en production sur la page Kickstarter, et sera exclusif à tous ceux qui ont contribué au projet.

De plus, diverses productions cinématographiques sont tournées en dehors du contexte des jeux vidéo. En particulier, Netflix crée une adaptation en direct de la série bien-aimée. Le tournage a également commencé pour le redémarrage du » Avatar : le dernier maître de l’air »et le casting de la série comprend de nombreux acteurs populaires comme Dallas Liu en tant que prince Zuko, Daniel Dae-Kim en tant que Seigneur du Feu Ozai et Paul Sun Hyung Lee comme oncle Iroh. Gordon Cormier jouera Aang aux côtés Kiawentiio comme Katara et Ian Ousley comme Soka.

Le deuxième volet de la série de romans pour adultes de FC Yee sur la « Kyoshi Avatar », »L’Ombre de Kyoshi », a été lancé l’année dernière. Les romans ont révélé de nombreux secrets intéressants sur l’un des Avatars les plus importants et les plus remarquables de la franchise, notamment comment il a réussi à vivre jusqu’à 230 ans et ses réflexions sur la puissance et la dévastation de la maîtrise de l’air dans les bonnes circonstances. .

Les trois saisons de » Avatar : le dernier maître de l’air », ainsi que toutes les saisons de sa suite, » La légende de Korra », sont disponibles sur Netflix.