Avatar: le dernier film d’animation du maître de l’air vient des créateurs de la série originale

Gens des quatre nations, célébrez! Après que Netflix ait scandalisé les fans de la série classique de Nickelodeon Avatar: Le dernier maître de l’air en apportant des changements radicaux à leur film d’action en direct prévu basé sur la série, Nickelodeon a annoncé le lancement d’Avatar Studios, une nouvelle division au sein de la société prête à créer un contenu original couvrant séries animées et films basés sur le monde d’Avatar: The Last Airbender et ses retombées, La légende de Korra.

La meilleure partie de la nouvelle est que Michael DiMartino et Bryan Konietzko, qui étaient les créateurs originaux et les producteurs exécutifs des émissions, dirigeront le nouveau studio en tant que co-directeurs de la création, des mois après que le duo a quitté le projet Avatar de Netflix: le dernier maître de l’air. film citant des différences créatives. Dans une déclaration à EW, DiMartino et Konietzko ont promis d’élargir le monde de la série originale de manière nouvelle et passionnante.

«Il est difficile de croire que cela fait 19 ans que nous avons créé Avatar: le dernier maître de l’air. Mais même après tout ce temps, il y a encore beaucoup d’histoires et de périodes dans le monde d’Aang que nous sommes impatients de donner vie. Nous avons la chance d’avoir une communauté toujours croissante de fans passionnés qui aiment explorer l’Avatarverse autant que nous. Et avec cette nouvelle entreprise Avatar Studios, nous avons une opportunité sans précédent de développer notre franchise et sa narration à grande échelle, de multiples manières et médiums passionnants. «

L’original Avatar: le dernier maître de l’air Le spectacle a raconté l’histoire d’un monde où l’humanité s’est divisée en quatre nations nommées d’après l’eau, la terre, le feu et l’air. Chaque nation a des «maîtres» qui peuvent manipuler l’élément de leur peuple. Le seul qui peut plier les quatre éléments est le mythique «Avatar», un être qui se réincarne encore et encore au fil des siècles, et chargé de maintenir la paix entre les quatre nations.

Lorsqu’un jeune enfant nommé Aang découvre qu’il est destiné à devenir le nouvel Avatar, il fuit d’abord la responsabilité, mais finit par accepter son rôle et entreprend un voyage pour maîtriser les quatre éléments, tout en empêchant un coup d’État par la nation du feu avec l’aide de ses amis. La mythologie complexe de l’émission a été l’une des raisons de son immense popularité sur deux décennies. Selon DiMartino et Konietzko, Nickelodeon leur a donné la pleine liberté de prendre le Avatar mythologie dans des directions encore plus ambitieuses avec des projets futurs.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à [Nickelodeon president] Brian Robbins et [president of Nickelodeon Animation] Ramsey Naito pour leur enthousiasme et leur respect pour la propriété Avatar et nous en tant que ses intendants. Depuis le début, ils ont soutenu nos plans ambitieux et créé un environnement positif et proactif pour nous. Nous sommes ravis d’être de retour à Nickelodeon où Avatar a commencé, en faisant ce que nous faisons de mieux de la manière la plus large possible. Nous avons hâte de créer les grandes équipes et productions pour faire de tout ce fantasme une réalité. «

Avatar: le dernier maître de l’air et La légende de Korra sont disponibles pour diffuser maintenant sur Netflix. EW a d’abord révélé ce scoop.