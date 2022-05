Avatar : Le Chemin de l’Eau dévoile sa première bande-annonce officielle

L’attente est terminée Ateliers du 20ème siècle a enfin dévoilé le premier trailer de »Avatar : la voie de l’eau », la suite tant attendue de l’un des films les plus rentables de l’histoire. Cette nouvelle avant-première, qui avait déjà été présentée à CinemaCon, est la même séquence que les téléspectateurs qui ont assisté à la première de » Doctor Strange in the Multiverse of Madness » ont pu voir.

»El Camino del Agua » sera une suite directe du premier film réalisé par James Cameron de 2009, centré sur un groupe d’humains qui ont utilisé des avatars pour infiltrer la tribu Na’vi, résidents du monde de Pandora, après avoir épuisé les ressources de la Terre. Le film s’est démarqué par son incroyable technologie 3D, où des modèles CGI et d’animation ont été utilisés sur de vrais acteurs pour créer cette peau bleue caractéristique et des effets étonnants.

Ce nouveau film est la première des quatre suites prévues, avec « El Camino del Agua » confronté à un certain nombre de retards en raison de sa grande production et des problèmes de la pandémie. En 2019, Cameron a expliqué pourquoi le film mettait si longtemps à voir le jour, en disant: « C’est comme faire deux gros films d’animation et demi. Un film d’animation typique prend environ quatre ans, donc si vous faites le calcul, nous sommes bien programmé pour décembre 2021 » Cette date a été vue avec des revers et a dû être reprogrammée un an plus tard.

Après un long tournage, »El Camino del Agua » a terminé la production en septembre 2020. « Covid nous a frappés comme s’il avait frappé tout le monde… Nous avons perdu environ quatre mois et demi de production », avait alors déclaré Cameron. . « En conséquence, nous avons encore une année complète jusqu’à une sortie en décembre 2022. Cela a déjà été annoncé. Cela ne signifie pas que j’ai encore un an pour terminer le film, car le jour où nous livrerons ‘Avatar 2’, nous ‘ll juste commencer à travailler pour finir ‘Avatar 3« .

Dès sa sortie et ayant une série de rééditions, » Avatar » est devenu le film le plus rentable de tous les temps, et après avoir été détrôné par »Avengers : Fin de partie », a retrouvé son titre, avec un box-office mondial actuel de 2,85 milliards de dollars. Maintenant, sa suite »El Camino del Agua » sortira dans les salles du monde entier le 16 décembre de cette année.