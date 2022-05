Avatar : Le Chemin de l’Eau accumule plus de vues dans sa nouvelle bande-annonce que les bandes-annonces de Star Wars

La nouvelle bande-annonce de »Avatar : la voie de l’eau » a été placé parmi les bandes-annonces les plus vues au cours de ses premières 24 heures. L’empressement des fans à voir le projet après un grand nombre de retards a été noté dans sa première bande-annonce, car dans ses premières heures, l’avance a obtenu un grand nombre de 148,6 millions de vues, dépassant même les bandes-annonces des films récents sur »guerres des étoiles ».

Le film tant attendu James Cameron il a dépassé la bande-annonce de » The Rise of Skywalker » qui a obtenu 112,4 millions de vues dans ses premières heures sur YouTube. Mais même avec plus de 150 millions de vues, »El Camino del Agua » était encore loin du top 1 dans la »catégorie 24 premières heures », qui est actuellement détenue par »Spider-Man : Pas de retour à la maison », amassant 355,5 millions de vues le premier jour.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Mort sur le Nil et autres films basés sur les livres d’Agatha Christie







» Avatar: The Path of Water » est produit par Disney et 20th Century Studios et sortira en salles le 16 décembre 2022 après avoir été retardé d’un an en raison de la pandémie. En préparation du film, une version « restaurée » d' »Avatar » devrait sortir en salles le 23 septembre. Cameron a assuré que la saga se poursuivra avec trois autres suites en 2023, 2024 et 2025.

La bande-annonce de »El Camino del Agua » dure moins de deux minutes et bien qu’elle n’ait presque pas de dialogue, elle présente un regard complet sur les effets visuels incroyables et l’utilisation de la technologie CGI d’une manière magistrale pour laquelle James Cameron est connu. Au-delà du retour de visages familiers, la bande-annonce se concentre sur les océans et les eaux de Pandora et présente plusieurs nouvelles créatures et environnements sous-marins.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Jurassic World Dominion sera la fin de l’histoire de Jurassic Park

Zoé Saldana Oui Sam Worthington Ils reprennent leurs rôles dans » Avatar: The Way of Water » en tant que princesse Na’vi Neytiri et Jake Sully, devenu humain Na’vi. Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi et Stephen Lang reviendront également, bien que les fans se demandent depuis longtemps comment Stephen Lang peut revenir depuis que son méchant personnage, le colonel Miles Quaritch, a pris fin dans Avatar.

Nous pourrons enfin voir » Avatar: The Path of Water » le 16 décembre lorsqu’il sortira dans les salles du monde entier.