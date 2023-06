Avatar : La voie de l’Eau : tout sur l’univers aquatique du film qui débarque sur Disney+

Contrairement au premier épisode d’Avatar, la deuxième partie, Avatar : la voie de l’eau nous a présenté un nouvel écosystème de Pandora, se développant presque entièrement dans l’eau, donc, On vous dit tout sur l’univers aquatique de la bande désormais disponible sur Disney+.

Après son passage dans les salles, depuis sa première en décembre 2022le film primé aux Oscars, réalisé par James Cameron, est désormais disponible en streaming via Disney+ et le film réunit le public avec le monde de Pandora, mais 13 ans après le premier épisode, maintenant etDans la communauté Metkayina, un coin sur les îles océaniques de cet univers.

Dans l’histoire, Jake Sully (Sam Worthington), sa femme Neytiri (Zoé Saldana) et leurs enfants arrivent à la recherche d’un refuge contre la chasse incessante des « gens du ciel », nucléés dans la Resources and Development Administration (RDA, pour son acronyme en anglais) et dirigés par Quaritch (stephen lang).

+ Les habitants du Récif en Avatar : la voie de l’eau

L’une des particularités du clan Metkayina est que leur couleur de peau est d’une nuance de bleu légèrement différente de celle des Omatikaya et leur physiologie est également différenteavec des mains plus larges, un thorax et des nageoires plus larges, qui s’étendent sur les côtés des bras et des jambes pour les aider à nager, ainsi que de larges queues.

Bien qu’une grande partie des vêtements ait été réalisée à l’aide d’effets spéciaux, de nombreux détails du costume et des bijoux ont été fabriqués physiquement car le mouvement ne peut être compris sans avoir la pièce complète.

« Si quelque chose est lourd, a des plumes, des fibres ou des franges, pour comprendre comment il se déplace dans l’air, s’il y a une brise ou sous l’eau, il faut avoir le vêtement physique pour voir comment il se comporte.», explique la costumière Deborah L. Scott.

+ Le village de Avatar : la voie de l’eau

Dylan Cole, le producteur de conception du film a déclaré que ils voulaient que les îles évoquent une vie de récif idylliqueoù les habitants du clan sont en parfaite harmonie avec les espèces végétales et animales qui les entourent.

L’un des éléments les plus remarquables de la bandedésormais disponible sur Disney+, C’est la faune fantastique, qui cohabite avec le clan et qu’ils ont également des rôles importants au sein de la culture des Metkayina et de leur environnement, en particulier avec le tulkun, une créature ressemblant à une baleine pouvant mesurer jusqu’à 90 mètres de long.

« L’idée est que la culture tulkun et la culture Na’vi se rejoignent à travers la musique, le chant et la danse. Les Metkayina, par exemple, donnent des tatouages ​​tulkun exprimant leur histoire familiale. Les tulkun adultes qui ont traversé leur cérémonie de passage à l’âge adulte se font tatouer tout le corps et les nageoires, tout comme les Metkayina, qui se font tatouer leurs premiers tatouages ​​à l’adolescence.», souligne James Cameron à propos de l’union de ces deux espèces.

+ Pourquoi Payakan communique-t-il en signes ?

L’un des tulkun qui joue dans le film est Payakan, qui se lie d’amitié avec Lo’ak (Britain Dalton), fils de Jake et Neytiri et qui communique en langue des signes, quelque chose qui a été pensé et conçu spécialement pour la production du film par l’acteur et défenseur des droits des personnes sourdes, CJ Jones.

Avatar : la voie de l’eau est déjà disponible sur Disney+ à partir de ce 7 juin et vous avez maintenant plus d’éléments clés à voir pour la première fois ou profiter à nouveau de ce film qui a remporté des prix tels que le Oscar des meilleurs effets visuels.

