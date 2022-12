Avatar : la voie de l’eau pour franchir la barre du milliard de dollars en 12 jours

Avatar: The Way of Water devrait atteindre 1 milliard de dollars de recettes au box-office mondial douze jours seulement après sa sortie.

Avatar : la voie de l’eau, dirigé par le réalisateur acclamé James Cameron, est devenu une sensation au box-office à la manière typique d’Avatar. Bien que ses chiffres du week-end d’ouverture soient inférieurs aux attentes, la suite s’est avérée durable et devrait maintenant atteindre le cap du milliard de dollars en seulement 12 jours après sa sortie. Avatar est toujours le film le plus rentable de tous les temps et Avatar : la voie de l’eau semble être pas en reste non plus.





Des rapports récents de Deadline indiquent que le Avatar La suite a franchi la barre des 955 millions de dollars lors de son deuxième lundi dans les salles, et avec la participation de mardi, elle devrait facilement franchir le seuil du milliard de dollars. Mettre Avatar 2 en perspective, cette référence d’un milliard de dollars sera atteinte en seulement 12 jours après sa sortie en salles. Cela en fait un favori pour l’un des films les plus rentables de l’année et renforce sa place en tant que succès à succès.

Avatar : la voie de l’eau Se transforme en un succès majeur au box-office

Le budget de production estimé à Avatar : la voie de l’eau se situe entre 350 et 460 millions de dollars, il doit donc être extrêmement performant pour récupérer ses coûts. Selon James Cameron, une énorme prise de 2 milliards de dollars sera nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité. Cependant, les experts estiment que ce chiffre pourrait être nettement inférieur (environ 1,5 milliard de dollars). Compte tenu des performances impressionnantes du film au box-office jusqu’à présent, atteindre ou peut-être dépasser ces jalons semble de plus en plus réalisable.

Le film se révèle rapidement être une puissance financière, ayant récolté plus de 56 millions de dollars au cours de son deuxième week-end. Bien qu’il se trouve actuellement derrière Top Gun : Maverick et Jurassic World : Dominion pour être le film le plus rentable de l’année, il a de bonnes chances de remonter bientôt dans cette liste. Il était initialement prévu de gagner 180 millions de dollars pour son week-end d’ouverture sur le marché intérieur, mais le nombre réel a fini par être bien inférieur à 134 millions de dollars. Malgré cet important déficit du box-office national, le box-office international a fortement réagi avec un gain de 301 millions de dollars.

Avatar a battu des records en gagnant 2,97 milliards de dollars suite à ses nombreuses rééditions. Bien que sûr d’être une bataille difficile, Avatar : la voie de l’eau a une chance contre ces nobles objectifs avec quelques succès à son actif. La suite est confrontée à plusieurs défis qui pourraient affecter son succès au box-office. L’un des problèmes est qu’il ne sortira pas en Russie, où le film original a été un grand succès et a rapporté plus de 100 millions de dollars. De plus, le box-office mondial ne s’est pas encore complètement remis de l’impact de la pandémie de COVID-19, ce qui pourrait également avoir un impact sur ses performances.

Avatar : la voie de l’eau est maintenant sorti dans les cinémas du monde entier.