Avatar, la série live action de Netflix : ce que l’on sait sur le casting

L’une des séries les plus attendues par les téléspectateurs est l’adaptation en direct de la série »Avatar le dernier maître de l’air » produit par Netflix qui apportera l’une des séries animées les plus populaires et préférées des fans de Nickelodéon. Le pari d’une grande production du géant du streaming a fait monter les attentes des fans, car il a été rapporté que sa première saison aura un budget bien supérieur à 100 millions de dollars.

La production de chaque épisode coûtera plus de 15 millions de dollars en raison du fait que la série utilisera un nouveau volume de production virtuelle adaptée aux grands environnements présentés dans »Avatar : The Last Airbender », étant la plus grande production télévisée avec cette technologie de pointe en Amérique du Nord. Bien que pour le moment Netflix n’ait pas donné plus de détails sur l’intrigue ou le thème que prendra la série, il a déjà le casting pour les personnages principaux.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Entrevías, série espagnole : saisons, chapitres et intrigue

Distribution de l’adaptation d’avatar de Netflix

La prochaine adaptation en direct sera la vedette Gordon Cormier comme Aang, Kiawentiio Tarbell comme katara, Ian Ousley comme Soka, Dallas Liu comme Zuko, Elisabeth Yu comme Azula, Daniel Dae-Kim en tant que Seigneur du Feu Ozai, Marie Zhang comme suki, ken leung comme le commandant Zhao, Lim Kay Siu comme gyatso, Yvonne Chapman comme Avatar Kyoshi Tamlyn Tomita comme Yukari, Casey Camp Horinek comme Grand Grand et Paul Sun-hyung comme oncle Iroh.

Les fans de la série animée pourront dire que la série comprendra la plupart des personnages, cependant, il a été confirmé que les créateurs originaux de la série, Mike DiMartino et Bryan Konietzko ont quitté la série en raison de déférences créatives avec les réalisateurs. de Netflix, les deux confirmant que la série s’écartera de sa vision originale, qui est devenue une préoccupation pour les fans.

Même avec cela, le producteur exécutif de la série »Avatar: The Last Airbender » pour Netflix, Albert Kim a précisé qu’il n’y avait pas eu de changements inutiles dans les personnages ou l’intrigue de la série, écrivant: « Je ne veux pas changer les choses pour le plaisir de changer. Je ne veux pas moderniser l’histoire ou la tordre pour l’adapter aux tendances actuelles. Aang ne va-t-il pas être un anti-héros sérieux et Katara n’aura pas de rôles inutiles. »

Vous pourriez également être intéressé par : Rick et Mory : L’Anime : ce que l’on sait du spin-off de la série Adult Swim

Pour le moment, on n’en sait pas beaucoup plus sur la production de la série, mais Paul Sun Hyung, qui incarnera Oncle Iroh dans cette nouvelle version, a confirmé que la première saison comportera un total de huit épisodes d’une heure chacun, s’en tenant à la durée de la première saison de la série originale »Avatar » pour Nickelodeon, qui était basée sur le »Book One: Water » des livres.

Il faudra attendre plus d’informations lorsque Netflix confirmera la date de sortie de la première saison de »Avatar : Le Dernier Maître de l’Air ».