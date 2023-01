Avatar : la préparation de Kate Winslet pour battre le record de Tom Cruise

in

Grâce à le chemin de l’eau, l’actrice qui interprète Ronal a établi un nouveau record d’apnée. Il a passé 7,14 minutes sous l’eau.

© IMDbLe personnage de Kate Winslet dans Avatar.

bien dit Graham Norton dans une de ses émissions : il y a un record Guinness très particulier, que seules les stars de Hollywood. C’est un défi qui consiste à retenir sa respiration sous l’eau, la pratique connue sous le nom d’apnée, où Kate Winslet dépassé la barre fixée par Tom Croisière dans Mission impossible, à partir de 6h30. Lors du tournage de Avatar : la voie de l’eaul’actrice a passé 7,15 minutes sans respirer.

« J’en suis très fier »a assuré l’actrice dans l’une des interviews qu’elle a accordées lors de la tournée de presse pour la première de Avatar : la voie de l’eau. Dans Le spectacle de Graham Norton La vidéo du moment où elle a battu le record a été révélée, où l’on peut entendre l’actrice remonter à la surface et demander : « Je suis morte? Je suis morte? ». Grâce aux 7 minutes et 15 secondes imposées par son entraîneur, il a battu Tom Croisière. « C’est tellement drôle qu’on me dise ça tout le temps »a-t-il pointé.

« Je suis resté dans l’eau les yeux ouverts. Je faisais des listes dans ma tête mais je devais faire attention à ne pas faire de listes trop complexes car cela demande aussi beaucoup d’énergie mentale. C’est tout… C’est quelque chose de zen »a souligné l’actrice qui joue Ronal dans le chemin de l’eau. Comme il l’a révélé, il a passé trois semaines à s’entraîner constamment tous les jours. « Vous apprenez littéralement à distribuer l’oxygène dans votre corps »révélé.

D’un autre côté, cela a clarifié quelque chose de très important. « Vous ne devriez pas essayer seul. Ce qui se passe quand les gens ne savent pas ce qu’ils font, c’est qu’ils montent… vous avez vu, j’ai fait une séquence de respiration dès que j’ai fait surface. Et puis il a parlé comme quelqu’un qui respire normalement. Que se passe-t-il lorsque les gens font surface et font… C’est à ce moment-là que les gens s’évanouissent et ont des ennuis..

+Comment l’entraînement a affecté Tom Cruise

Lors du tournage de Mission impossible : Rogue Nation, Tom Croisière a créé la marque susmentionnée pour faire une séquence sous-marine. Comme il l’a expliqué, il y a eu plusieurs fois où il a dû être submergé pendant au moins quatre minutes pendant le tournage de la scène. L’acteur a souligné dans une interview avec Graham Norton L’impact de la formation a été tel qu’après le travail, il s’est souvent rendu compte qu’il était assis, en réunion, et qu’il ne respirait pas, il a donc dû réactiver consciemment son système.

