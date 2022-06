Avatar : La Légende d’Aang : la série Netflix termine ses enregistrements

adaptation de Netflix de »Avatar le dernier maître de l’air » semble se rapprocher des écrans du monde entier, la production du programme signalant que les enregistrements sont terminés. La costumière de la série, Farnaz Kaki Sadigha confirmé que les enregistrements ont fini par écrire sur leurs réseaux sociaux, « J’ai aimé chaque seconde … reconnaissant pour tous les souvenirs et tout ce que j’ai appris en cours de route. »

La production de la série a commencé en novembre 2021, juste après avoir annoncé ses membres de la distribution, qui comprennent Gordon Cormier comme Aang, Kiawentiio Tarbell comme katara, Ian Ousley comme Soka, Dallas Liu comme Zuko, Paul Sun Hyung Lee comme Iroh, Elisabeth Yu comme Azula et Daniel Dae-Kim comme le Seigneur du Feu Ozai. Bien que Netflix n’ait pas donné beaucoup plus de détails que ce à quoi les téléspectateurs pourraient s’attendre, quelques images des coulisses ont été montrées, montrant les interactions des personnages et leurs apparitions.

l’Avatar et le Firelord devenant des amis irl et pratiquant leurs compétences de maîtrise ensemble étaient la tournure de l’intrigue à laquelle je ne m’attendais pas. pic.twitter.com/PEHkSIXsxP —Netflix Geeked (@NetflixGeeked)

Les créateurs originaux de « Avatar : La Légende d’Aang », Michel Dante DiMartino et BRyan Konietzko faisaient partie de l’équipe de la série Netflix, mais il a été révélé plus tard qu’ils avaient quitté le projet en raison de différences créatives. Sur ses réseaux sociaux, DiMartino a écrit : « Quelle que soit la version qui se retrouvera à l’écran, ce ne sera pas ce que Bryan et moi avions envisagé ou prévu de faire. »

Le duo créatif a été remplacé par Albert Kim en tant que showrunner, avec Netflix déclarant: « Nous avons un respect et une admiration totaux pour Michael et Bryan et l’histoire qu’ils ont créée dans la série animée Avatar … Bien qu’ils aient choisi de quitter l’action en direct. » projet, nous faisons confiance à l’équipe créative et à son adaptation ».

Les détails sur la prochaine série d’action en direct sont rares, bien que la star Paul Sun-Hyung Lee ait précédemment partagé qu’il faudrait un ton relativement plus mature pour l’émission Netflix, un peu comme les dernières saisons de la série animée. « Les thèmes sont devenus beaucoup plus matures », a déclaré Sun-Hyung. Vous avez toujours cette qualité fantaisiste, mais les thèmes étaient beaucoup plus profonds et les arcs de personnages étaient beaucoup plus matures. C’est cette qualité qu’ils essaient d’apporter au film. Première saison.

La série Netflix « Avatar : le dernier maître de l’air » n’a pas encore de date de sortie prévue.