Avatar : La Légende d’Aang : ils confirment la date de sortie de leurs trois nouveaux films

Le studio derrière le nouveau »Avatar le dernier maître de l’air » vient de confirmer la date de la première et l’objectif principal que chaque projet prendra. Studios d’avatars a révélé récemment qu’il élargira l’univers de la série originale de Nickelodéon apportant avec lui trois histoires sur grand écran centrées sur l’Avatar Kyoshi, le Prince Zuko et Korra, le personnage principal de la suite »La Légende de Korra ».

C’était en mai dernier quand il a été annoncé qu’Avatar Studios travaillerait avec Nickelodeon Animation pour apporter trois films d’animation » Avatar ». Il a maintenant été confirmé que le film de Kyoshi sortira en 2024, tandis que le film de Zuko arrivera en 2025, pour enfin sortir le dernier de cette trilogie avec l’histoire de Korra, qui aura sa première en 2026.

Même avec la confirmation de leurs dates de sortie, on ne sait pas encore quelle sera l’intrigue de chacun des films ni dans quelle chronologie ils se situeront. Le film de Korra étant le dernier à être confirmé, il continuera probablement juste après les événements de » La Légende de Korra », bien qu’il puisse montrer des scènes plus loin dans le futur, tout comme la série elle-même, se plaçant dans un temps d’avance sur ce qui s’est passé dans »La Légende d’Aang ».

Cependant, bien qu’il semble très prometteur d’avoir un nouveau film Avatar chaque année à partir de 2024, ces dates sont encore préliminaires pour Avatar Studios, et il peut y avoir des changements au fur et à mesure que les projets progressent. Les films seront les premières productions cinématographiques de « La Légende d’Aang », il faudra donc attendre pour voir si Avatar Studios saura adapter leur incroyable histoire au grand écran.

» Avatar: The Last Airbender » a été diffusé à l’origine pendant trois saisons sur Nickelodeon de 2005 à 2008, une série animée acclamée par la critique qui maintient une solide base de fans à ce jour. » The Legend of Korra » était une série de suites se déroulant 70 ans plus tard, qui a duré quatre saisons et a été diffusée de la même manière sur Nickelodeon de 2012 à 2014.

Bien qu’il s’agisse des premiers films animés d’Avatar, « The Last Airbender » est sorti en 2010, étant une adaptation en direct que ni les fans de la série ni les critiques n’ont fini d’aimer. Netflix travaille actuellement sur une série d’action en direct du dessin animé original, prétendant être l’une des productions les plus chères de la plateforme.