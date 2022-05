Avatar : la bande-annonce de The Way of Water enregistre 148 millions de vues en 24 heures

Fans de James Cameron Avatar ont attendu longtemps que le réalisateur poursuive enfin la franchise avec Avatar : la voie de l’eau, qui sort en salles en décembre. Alors que la première bande-annonce a fait ses débuts au cinéma aux côtés Doctor Strange dans le multivers de la folie le week-end, il est arrivé en ligne lundi et a enregistré plus de 148 millions de vues au cours de ses premières 24 heures selon The Hollywood Reporter.

Alors que les chiffres pour le Avatar la bande-annonce de la suite est énorme, dépassant les goûts de Veuve noire, Indestructibles 2 et même L’Ascension de Skywalkeril est encore loin derrière F9s 202 millions ou Thor : Amour et tonnerreest de 209 millions et est loin de Spider-Man : Pas de retour à la maisonest stupéfiant de 355 millions. La question maintenant est de savoir comment cela sera lié à l’intérêt pour le Avatar suite après une si longue période depuis la sortie du film original révolutionnaire.

Les personnes présentes à CinemaCon cette année ont eu un aperçu de la bande-annonce, et James Cameron lui-même est venu via un lien Internet pour rejoindre la présentation et expliquer pourquoi il pense que Avatar : la voie de l’eau est toujours le genre de film qui doit être vu dans une salle par tout le monde. Il a raconté l’événement:

« Je veux commencer par dire que je sais que ça a été difficile pour la communauté de l’exposition ces deux dernières années. Je fais des films depuis 40 ans, et je n’ai jamais rien vu de tel, pas même près de menacer l’entreprise qui J’ai consacré ma vie à. Je veux juste que vous entendiez de moi que John et moi sommes ici pour travailler avec vous. Vous êtes nos partenaires et la meilleure façon de le faire est de fournir un contenu qui est un must- voir l’expérience au cinéma. Avec le premier Avatar, nous avons décidé de repousser les limites du grand écran avec les nouveaux films d’avatar. Nous repoussons ces limites encore plus loin, avec la 3D à plage dynamique élevée, avec une fréquence d’images élevée, une résolution plus élevée , et une bien plus grande réalité dans nos effets visuels. »

Depuis Avatar est sorti en salles en 2009 et est devenu le film le plus rentable de tous les temps, James Cameron a travaillé sur un total de quatre suites. Bien qu’il ait parfois été difficile d’oublier cela, étant donné que très peu de choses ont été mentionnées sur la franchise jusqu’à ces dernières années, il semble que les scripts des quatre films soient maintenant presque terminés depuis environ cinq ans. À l’origine, Avatar 2 était censé être prêt à arriver dans les cinémas dès 2014, puis il a été repoussé à 2018, avec de nouveaux films arrivant chaque année par la suite, puis ces dates ont également été abandonnées.

Dans les années qui ont suivi, des stars comme Zoe Saldana se sont fortement impliquées dans d’autres franchises, à savoir gardiens de la Galaxie et le MCU dans le cas de Saldana, et il en va de même pour d’autres acteurs de premier plan tels que Sam Worthington. En 2018, après le tournage de la suite depuis près d’un an, Cameron a révélé les noms des quatre suites attendues : Avatar : la voie de l’eau, Avatar : le porteur de graine, Avatar : le cavalier tulkun, et Avatar : la quête d’Eywa. Jusqu’à présent, depuis le premier de ceux-ci, les noms sont toujours vrais.

Avec Avatar 2 enfin sur le point de sortir cette année sans plus tarder, les fans qui attendent toujours l’arrivée du film espèrent que les prochaines suites ne prendront pas une autre décennie pour arriver dans les cinémas.





