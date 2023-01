Avatar Generations: Le nouveau jeu mobile du dernier maître de l’air présente sa première bande-annonce

Le jeu vidéo RPG pour mobile »Générations d’avatars » vient de dévoiler sa première bande-annonce, révélant son thème défini dans la populaire franchise »Avatar le dernier maître de l’air ». L’aperçu montre comment les joueurs pourront créer leur propre équipe Avatar, avec un gameplay au tour par tour.

Le jeu propose différents personnages de l’univers » Avatar », pouvant voir Aang, Zuko et bien d’autres, chacun contrôlant son élément particulier. On peut également voir que le titre aura un monde ouvert, avec une carte qui fait allusion à celle vue dans la série avec chacune des Quatre Nations.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Avatar Studios prépare une nouvelle série et un film qui sortira en 2025







Les fans qui veulent jouer à »Avatar Generations » avant tout le monde pourront se pré-inscrire sur le site officiel du jeu pour débloquer du contenu exclusif qui sera disponible une fois le titre sorti. Bien qu’aucune date de sortie précise n’ait été donnée, le studio développeur vise une sortie pour début 2023.

» Avatar Generations » cherche à adapter pleinement le voyage d’Aang et de ses amis alors qu’ils cherchent à renverser le maléfique Seigneur du Feu Ozai, qui a mené la guerre contre d’autres nations pendant un siècle. Les joueurs prendront le contrôle de leurs personnages préférés et créeront leur propre équipe, s’aventurant sur ce que les développeurs décrivent comme une « carte dynamique ».

D’autres personnages, tels que le bison volant Appa, peuvent être équipés par les joueurs en tant que » compagnons », ajoutant quelques améliorations à l’équipement telles que plus d’endurance et de force. Au-delà des batailles, chacun des combattants peut être personnalisé et amélioré avec de nouvelles capacités pour les aider à progresser dans l’histoire.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Découvrez quels sont les jeux les plus attendus de 2023

La version de lancement de » Avatar Generations » se concentrera sur le voyage d’Aang à travers la guerre de Cent Ans, mais le développeur a déjà confirmé qu’il y aura de nouvelles mises à jour dans les années à venir. Bien que beaucoup plus de détails sur ces contenus téléchargeables ne soient pas connus, on sait que l’un d’entre eux sera basé sur »The Legend of Korra ».

» Avatar Generations » sortira début 2023 et sera disponible pour iOS et Android, étant entièrement gratuit.